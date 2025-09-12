Gece Yarısı Komşusundan Gelen Ürkütücü Not Yüzünden Şoke Olan Kadın

'Neden biri böyle bir notu kapımın altından bırakır ki? Hiçbir zaman yüksek sesle müzik açmadım ya da gece üçte kurutucu çalıştırmadım. Notta imza yok, kimin yazdığını bilmiyorum. Alt komşu mu, üst komşu mu, yan daire mi belli değil. Yalnız yaşadığım için bu durum beni biraz ürküttü.'

Notta şu ifadeler yer alıyordu:

'Sevgili komşum, dün gece 22.00-23.30 arası yüksek müzik ve gürültü yaptığınız için teşekkür ederim. 03.00’te işe gitmem gerekiyordu ve uykum bölündü. Lütfen apartmanda yaşadığınızın farkında olun ve biraz daha anlayışlı davranın. Ayrıca gece 03.00’te kurutucu çalıştırmanız yasak, teşekkürler!'