Gece Yarısı Komşusundan Gelen Ürkütücü Not Yüzünden Şoke Olan Kadın

Gece Yarısı Komşusundan Gelen Ürkütücü Not Yüzünden Şoke Olan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 13:35

Sessiz ve kendi halinde yaşayan genç bir kadın, kapısının altına bırakılan gizemli bir not yüzünden adeta donup kaldı. Gece yarısı yüksek sesle müzik açmak ve çamaşır kurutma makinesini çalıştırmakla suçlanan kadın, iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

İşte detaylar...

Evinde sessiz sakin yaşayan genç bir kadın, hiç beklemediği anda kapısının altından bırakılan bir notla adeta şoke oldu.

Evinde sessiz sakin yaşayan genç bir kadın, hiç beklemediği anda kapısının altından bırakılan bir notla adeta şoke oldu.

İsmini vermeyen bir komşu, onu yüksek sesle müzik açmak, gece yarısı çamaşır kurutma makinesi çalıştırmak ve gürültü yapmakla suçladı. Oysa genç kadın, yalnız yaşadığını ve böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Reddit'te paylaşım yapan kadın, notu gördüğünde resmen tüylerinin diken diken olduğunu anlattı:

Reddit’te paylaşım yapan kadın, notu gördüğünde resmen tüylerinin diken diken olduğunu anlattı:

'Neden biri böyle bir notu kapımın altından bırakır ki? Hiçbir zaman yüksek sesle müzik açmadım ya da gece üçte kurutucu çalıştırmadım. Notta imza yok, kimin yazdığını bilmiyorum. Alt komşu mu, üst komşu mu, yan daire mi belli değil. Yalnız yaşadığım için bu durum beni biraz ürküttü.'

Notta şu ifadeler yer alıyordu:

'Sevgili komşum, dün gece 22.00-23.30 arası yüksek müzik ve gürültü yaptığınız için teşekkür ederim. 03.00’te işe gitmem gerekiyordu ve uykum bölündü. Lütfen apartmanda yaşadığınızın farkında olun ve biraz daha anlayışlı davranın. Ayrıca gece 03.00’te kurutucu çalıştırmanız yasak, teşekkürler!'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
