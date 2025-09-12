onedio
"Artık Öz Güvensiz Hissediyorum": Kocasının Yaşadığı İnanılmaz Değişimi Paylaşan Kadın Dumur Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 14:01

Kocasının geçirdiği inanılmaz değişimi TikTok’ta paylaşan kadın, görenleri şaşkına çevirdi. Eşinin adeta bambaşka biri hâline geldiği glow-up sonrası ise kadın, “Artık kendimi güvensiz hissediyorum” diyerek samimi itirafını paylaştı.

İşte detaylar...

Bir kadın, kocasının “tüm zamanların en iyi glow-up’larından birini” yaşadığını söyleyerek bu değişim sonrası kendisini öz güvensiz hissettiğini itiraf etti.

Tala, sosyal medyada viral olan yeni akıma katılmaya karar verdi. Trend, kadınların kocalarının glow-up’larını paylaşması üzerine kurulu.

Tala açıklamasına, “Önceden de yakışıklı buluyordum ama glow-up’ın avantajları var” diye yazdı.

O değişim sosyal medyada gündem oldu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
