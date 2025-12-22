onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Testle Asıl Müzik Zevkini Buluyoruz!

etiket Bu Testle Asıl Müzik Zevkini Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 22:01

'Ben her tarz müziği dinlerim!' diyenlerden misin yoksa henüz kendi tarzını keşfedemedin mi? Bu testte verdiğin cevaplara göre içindeki gerçek müzik ruhunu ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan, senin ait olduğun müzik türünü birlikte buluyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Günde kaç saat müzik dinlersin?

2. Peki, müzik seni en çok hangi anlarda motive ediyor?

3. Bir arkadaşın sana yeni bir şarkı attı. İlk düşüncen ne olur?

4. Kimin konseri olsa hemen bilet alırsın?

5. Bir şarkıda seni çeken ana öge hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Müzik senin için ne ifade ediyor?

7. Bir playlist hazırlayacak olsan nasıl şarkılar seçersin?

8. Bir şarkıyı asla sevememe sebebin ne olur?

Sende rap müzik ruhu var!

Sen bir şarkıda, ritimlere ve sözün gücüne inanıyorsun. Rap müzikte seni çeken şey sadece beat değil; arka plandaki hikaye, yaşanmışlık ve tutku... Bir şarkının seni etkilemesi için gerçeklik hissi şart! Yalanı, yapaylığı hemen anlarsın. Duygunu dışarı vurmayı sevmeyen ama iç dünyası fırtına gibi olan bir tarafın var. Bu yüzden rap müzik senin için kendini ifade etme biçimi. Bazıları için gürültü olan şey, senin için terapi gibi!

Pop müzik senin yaşam tarzın!

Sen, hayatın akışında modunu bir anda değiştirebilen, enerjisi yüksek bir tipsin. Pop müzik de senin iyi hissetmeni sağlıyor. Ritmi hafif, melodisi akılda kalıcı ve duygusu net olan şarkılar seni saniyesinde içine çekiyor. Hayatın her dönemine ayak uydurabilecek bir yapın var, bu yüzden pop müzikteki çeşitlilik tam senlik. Eğlenmeyi seviyorsun, modunu yükseltecek şeylere ihtiyacın var ve pop sana bunu fazlasıyla veriyor!

Sen gerçek bir metalcisin!

Sen, kolay kolay herkese hitap etmeyen güçlü bir müzik zevkine sahipsin. Rock/metal dinlerken resmen bir enerji boşalması yaşıyorsun! Gitar riff’leri, güçlü vokaller ve o sert duruş seni çekiyor. Sıradanlık seni boğuyor, müzikte bir kimlik ve tutarlılık arıyorsun. Ruhunda başkaldırı, kalbinde özgürlük, tavrında netlik var! Sen sıradan bir dinleyici değilsin, seçtiğin müzik senin karakterinin doğrudan dışa vurumu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın