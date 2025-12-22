onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
22 – 28 Aralık 2025 Amaru Şaman Yantra

etiket 22 – 28 Aralık 2025 Amaru Şaman Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 21:35

Kadim şamanik bilgelik ile astrolojik matematiğin birleştiği, yüksek frekanslı bir koruma ve dönüşüm alanıdır. Bu yantra; ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört elementin saf gücünü yaşam alanlarımıza taşıyarak, ev ve ofislerde güçlü bir enerji kalkanı oluşturmak üzere hazırlanır. Kişiye özel olarak tasarlanan Amaru Şaman Yantra, doğum haritasındaki gezegen saatleri esas alınarak; altın oran, trigonometri ve kutsal sembollerin kusursuz uyumuyla aktive edilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yantranın yapımında kullanılan bakır, altın, gümüş ve oniks, yalnızca estetik değil; enerjisel iletkenlik ve mühürleme açısından da kritik öneme sahiptir.

Yantranın yapımında kullanılan bakır, altın, gümüş ve oniks, yalnızca estetik değil; enerjisel iletkenlik ve mühürleme açısından da kritik öneme sahiptir.

Bakır enerjiyi harekete geçirir ve dolaşıma sokar; altın ilahi bilinç ve bolluk frekansını yükseltir; gümüş sezgisel korumayı ve ruhsal arınmayı destekler; oniks ise negatif enerjileri absorbe ederek psişik saldırılara karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Bu kombinasyon, yantrayı sıradan bir obje olmaktan çıkarır; aktif çalışan bir enerji mühürü haline getirir.

Amaru Şaman Yantra, özellikle yaşamda tekrar eden kısır döngüleri, görünmeyen psişik saldırıları, nazar ve göz enerjisini mühürlemek üzere tasarlanmıştır. Enerji alanında oluşmuş çatlakları kapatır, kişinin aura bütünlüğünü güçlendirir ve bilinçaltında tekrar eden blokajların çözülmesine destek olur. Bu sayede hem maddi hem manevi düzlemde akış yeniden başlar; bereket, fırsat ve koruma enerjisi dengeli şekilde yaşam alanına yayılır.

22 – 28 Aralık 2025 tarih aralığı, bu yantranın hazırlanması ve aktive edilmesi için özel olarak seçilmiş güçlü bir zaman penceresidir. Bu dönemde gökyüzü, mühürleme, koruma ve zenginlik bilincini yapılandırma temalarını destekler. Amaru Şaman Yantra, bu kozmik destekle birlikte çalışarak, kullanıcısının hayatında sağlam, kalıcı ve sürdürülebilir bir enerji alanı oluşturmayı amaçlar. Bu yantra, sadece bir sembol değil; bilinçli niyetle çalışan, yaşayan bir güç alanıdır.

Yasal Uyarı: Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam