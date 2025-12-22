22 – 28 Aralık 2025 Amaru Şaman Yantra

Bakır enerjiyi harekete geçirir ve dolaşıma sokar; altın ilahi bilinç ve bolluk frekansını yükseltir; gümüş sezgisel korumayı ve ruhsal arınmayı destekler; oniks ise negatif enerjileri absorbe ederek psişik saldırılara karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Bu kombinasyon, yantrayı sıradan bir obje olmaktan çıkarır; aktif çalışan bir enerji mühürü haline getirir.

Amaru Şaman Yantra, özellikle yaşamda tekrar eden kısır döngüleri, görünmeyen psişik saldırıları, nazar ve göz enerjisini mühürlemek üzere tasarlanmıştır. Enerji alanında oluşmuş çatlakları kapatır, kişinin aura bütünlüğünü güçlendirir ve bilinçaltında tekrar eden blokajların çözülmesine destek olur. Bu sayede hem maddi hem manevi düzlemde akış yeniden başlar; bereket, fırsat ve koruma enerjisi dengeli şekilde yaşam alanına yayılır.

22 – 28 Aralık 2025 tarih aralığı, bu yantranın hazırlanması ve aktive edilmesi için özel olarak seçilmiş güçlü bir zaman penceresidir. Bu dönemde gökyüzü, mühürleme, koruma ve zenginlik bilincini yapılandırma temalarını destekler. Amaru Şaman Yantra, bu kozmik destekle birlikte çalışarak, kullanıcısının hayatında sağlam, kalıcı ve sürdürülebilir bir enerji alanı oluşturmayı amaçlar. Bu yantra, sadece bir sembol değil; bilinçli niyetle çalışan, yaşayan bir güç alanıdır.

Yasal Uyarı: Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA