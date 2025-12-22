22 – 28 Aralık 2025 Amaru Şaman Yantra
Kadim şamanik bilgelik ile astrolojik matematiğin birleştiği, yüksek frekanslı bir koruma ve dönüşüm alanıdır. Bu yantra; ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört elementin saf gücünü yaşam alanlarımıza taşıyarak, ev ve ofislerde güçlü bir enerji kalkanı oluşturmak üzere hazırlanır. Kişiye özel olarak tasarlanan Amaru Şaman Yantra, doğum haritasındaki gezegen saatleri esas alınarak; altın oran, trigonometri ve kutsal sembollerin kusursuz uyumuyla aktive edilir.
Yantranın yapımında kullanılan bakır, altın, gümüş ve oniks, yalnızca estetik değil; enerjisel iletkenlik ve mühürleme açısından da kritik öneme sahiptir.
