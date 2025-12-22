İdeal Erkek Olabilir: İlişkide Toksik Maskülenliği Yıkmış Biri Nasıl Davranır?

Yıllarca bize öğretilen ve her ne kadar toplumsal rollerden sayılan 'erkekler ağlamaz, erkek duygularını göstermez, sert olur' imajı aslında sadece toksik maskülenlikten ibaret. Çünkü bu imaj cinsiyet rollerinden çıkıp ilişkilere zarar veren bir tutuma dönüştü. Bilinçli olan erkekler ise bu imajdan sıyrılıp daha sağlıklı ve doğru davranmayı başardı.

Bu bilinçli erkekler tam olarak ne yapıyor peki?