İdeal Erkek Olabilir: İlişkide Toksik Maskülenliği Yıkmış Biri Nasıl Davranır?
Yıllarca bize öğretilen ve her ne kadar toplumsal rollerden sayılan 'erkekler ağlamaz, erkek duygularını göstermez, sert olur' imajı aslında sadece toksik maskülenlikten ibaret. Çünkü bu imaj cinsiyet rollerinden çıkıp ilişkilere zarar veren bir tutuma dönüştü. Bilinçli olan erkekler ise bu imajdan sıyrılıp daha sağlıklı ve doğru davranmayı başardı.
Bu bilinçli erkekler tam olarak ne yapıyor peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toksik maskülenlik nedir? Kısaca açıklayalım.
Bu kalıpların dışına çıkan bir erkek duygularını saklamaz ve üstünü örtmeye çalışmaz.
Partnerinin alanına gerçekten saygı duyar.
Hata yaptığında kaçmaz. Hatalarına bahane üretmez.
Partnerinin başarısından rahatsız olmak mı? Onun kitabında hep destek tam destek yazar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuşma esnasında sürekli dinler. Ne olursa olsun.
Ev işinde kendi görevini üstlenir ve bunu lütuf gibi göstermez. Gösteren varsa da yapmasın hiç!
Öfke yönetiminde profesyoneldir ve sinirini karşı tarafa yüklemez. Hem niye yüklesin ki?
"Ben" değil, her zaman "Biz" kafasında olur.
Tutamayacağı sözleri vermez. "Yaparız, bakarız" gibi kelimeleri kullanmayı pek sevmez.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın