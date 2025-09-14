onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
"Kadın Olmak Çok Zor" Diyerek Kendisine Çekim Öncesi Makyaj Yapıldığını Söyleyen Ali Koç'a Yorumlar Gecikmedi

"Kadın Olmak Çok Zor" Diyerek Kendisine Çekim Öncesi Makyaj Yapıldığını Söyleyen Ali Koç'a Yorumlar Gecikmedi

Ali Koç Fenerbahçe kadınlar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 16:09

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir program öncesi yaşadığı deneyimi anlatırken yaptığı yorumla gündeme oturdu. Koç, kendisine uygulanan makyajı çıkarmakta zorlandığını dile getirerek, kadın olmanın zorluklarını bu açıdan değerlendirdi. Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Sözcü TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu.

Sözcü TV'nin haberine göre, katıldığı program öncesi kendisine makyaj yapıldığını dile getirerek, 'Kadın olmak çok zor. Dün program öncesi bana bir makyaj yaptılar, eve geldim,3 kez yüzümü yıkadım, havluyla kuruladığımda havlu pembe oldu. Meğersem fondöteni çıkarmak için başka bir malzeme kullanıyorlarmış, bilmiyordum. Çekilecek iş değil valla.' dedi.

Kadın olmanın zorluğunu sadece "makyaj yapmak" özelinde ele alan Koç'a yorumlar gecikmedi.

Kadın olmanın zorluğunu sadece "makyaj yapmak" özelinde ele alan Koç'a yorumlar gecikmedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın