Sayısalcılar Göreve! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Matematik Sorusu: 16/4 (2+2)=?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 15:17

Dönem dönem sosyal medyada paylaşılan ‘bu elbisenin rengi ne?’ ya da ‘bu sorunun cevabı ne’ gibi sorular kullanıcıları ikiye bölüyor. Şimdi yine paylaşılan bir soru var ama bu kez dersimiz matematik. Sorunun cevabı 1 mi 16 mı? 

Buyrun o tartışmalara neden olan matematik sorusu:

Instagram’da @biliminrengi hesabından paylaşılan matematik sorusu şu şekilde: 16/4 (2+2)=?

Peki sizce sorunun doğru cevabı kaç? Yorumlarda buluşalım...

