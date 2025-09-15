Sayısalcılar Göreve! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Matematik Sorusu: 16/4 (2+2)=?
Dönem dönem sosyal medyada paylaşılan ‘bu elbisenin rengi ne?’ ya da ‘bu sorunun cevabı ne’ gibi sorular kullanıcıları ikiye bölüyor. Şimdi yine paylaşılan bir soru var ama bu kez dersimiz matematik. Sorunun cevabı 1 mi 16 mı?
Buyrun o tartışmalara neden olan matematik sorusu:
Sosyal medyada paylaşışan bir matematik sorusu kullanıcıları ikiye böldü.
‘Önce evin içi sonra evin dışı’cılar soruya 16 cevabı verirken 16’yı 4 (2+2) paydasında yazıp 1 sonucunu bulanlar karşı karşıya geldi.
