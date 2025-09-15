Asgari Ücret, Emekli Maaş Zammında Beklentiler ve Gerçekte Yaşanacaklar

Özgür Erdursun’un tahminlerine göre asgari ücrete 2026 Ocak ayında yüzde 20 zam yapılacak. Eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 26 bin 500 TL olacak. Erdursun yazısında bu rakamların vatandaşın alım gücünü korumakta yetersiz kalacağını belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı, şunları dedi:

“Mesele sadece oranlardan ibaret değil. Türkiye’de barın­ma, gıda, eğitim, sağlık ve diğer temel ihti­yaçlarda yaşanan fiyat artışları karşısında bu oranlar, vatandaşın alım gücünü koru­makta yetersiz kalacak.

Yüzde 12 ile yüzde 20 aralığındaki artışlar, hayat pahalılığı karşısında emekli, memur ve as­gari ücretlinin alım gücünü iyice eritecek; geçim sıkıntısını daha da artıracak.”