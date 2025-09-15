onedio
article/comments
article/share
Asgari Ücret, Emekli Maaş Zammında Beklentiler ve Gerçekte Yaşanacaklar

Dilara Şimşek
15.09.2025 - 19:20

Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar zamları gündemine alındı. 2026’da belli olacak asgari ücret ve emekli maaş zamlarına dair tahminler şimdiden yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde asgari ücret, emekli maaş zammında beklentiler ve olacakları yazdı. 

OVP'de enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesine yükseldi.

2026 yaklaşırken, maaş zamlarının ne olacağı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Orta Vadeli Program ile birlikte yıl sonu enflasyon hedefleri netleşti. Enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesine ulaştı. Peki, maaşlara ne kadar zam yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2026’da ne kadar olacak?

Özgür Erdursun’un tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 30 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12’lik fark yansıyacak.

Memur ve memur emeklinin toplu sözleşme zammı ise yüzde 11 olacak. Buna enflasyon farkı eklendiğinde 2026 Ocak ayında maaşta yüzde 18.5 oranında zam olabilir. Bin liralık seyyanen artış da maaşlara yansıyacak. 

Erdursun’un hesabında göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 910 liraya yükselecek.

Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak?

Özgür Erdursun’un tahminlerine göre asgari ücrete 2026 Ocak ayında yüzde 20 zam yapılacak. Eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 26 bin 500 TL olacak.  Erdursun yazısında bu rakamların vatandaşın alım gücünü korumakta yetersiz kalacağını belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı, şunları dedi:

“Mesele sadece oranlardan ibaret değil. Türkiye’de barın­ma, gıda, eğitim, sağlık ve diğer temel ihti­yaçlarda yaşanan fiyat artışları karşısında bu oranlar, vatandaşın alım gücünü koru­makta yetersiz kalacak.

Yüzde 12 ile yüzde 20 aralığındaki artışlar, hayat pahalılığı karşısında emekli, memur ve as­gari ücretlinin alım gücünü iyice eritecek; geçim sıkıntısını daha da artıracak.”

