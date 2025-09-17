onedio
Bu Ülkelerde Yaşayanlar Çok Şanslı! Emekli Olmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.09.2025 - 13:24

Küresel Emeklilik Raporu 2025 açıklandı. 44 ülkenin verilerinin incelendiği araştırmada emekli olmak için en iyi ülkeler belli oldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Peki emekli olmak için en iyi ülkeler hangisi? Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

Emekli olmak için en iyi ülkeler belli oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada son on yılda yaşam beklentisi arttı. Bu artış sağlık hizmetleri, beslenme ve genel yaşam koşullarındaki gelişmelerle açıklanıyor. Örneğin 2021’de doğan bir bebeğin 1950’de doğan bir bebekten ortalama 25 yıldan fazla yaşaması bekleniyor. Vatandaşlar geleceğini garanti altına almak isterken tatmin edici ve güvenli bir emeklilik hayatı istiyor.

Küresel Emeklilik Raporu 2025 açıklandı. Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan raporda 44 ülke yer aldı. Bu ülkelerin emeklilik programları ve yaşlı vatandaşlara tanıdığı haklar incelendi. 

Rapora göre Amerika ve Avrupa, tüm programların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu. Asya ve Afrika’da ise emeklilikler için cazip seçenekler genişledi.

Emekli olmak için en iyi 10 ülke şöyle sıralandı:

Bu ülkeler yaşam kalitesi, vatandaşlık, aile birleşimi, vergi avantajları, güvenlik, finansal erişilebilirlik gibi tüm konularda en yüksek puanı aldı. Söz konusu ülkeler 2025 yılında emekliler için en cazip küresel destinasyonlar haline geldi.

Türkiye kaçıncı sırada?

Rapora göre Türkiye 44 ülke arasından 33'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı yüzde 78.84 oldu.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

'Ekonomi Endeksi'ndeki en belirleyici faktör, vize almaya hak kazanmak için gereken gelir şartıdır. Toplam puanın yarısını oluşturan bu bileşen, bir programın tipik bir emekli için ne kadar erişilebilir olduğunu yansıtır. Kuzey Makedonya, Nikaragua, Filipinler, Panama ve Türkiye gibi önde gelen ülkeler, düşük veya esnek gelir eşikleri uygulayarak mütevazı emekli maaşları veya sınırlı birikimleri olan emeklilerin başvuruya hak kazanmasına olanak tanır.'

