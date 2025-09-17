Bu Ülkelerde Yaşayanlar Çok Şanslı! Emekli Olmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada son on yılda yaşam beklentisi arttı. Bu artış sağlık hizmetleri, beslenme ve genel yaşam koşullarındaki gelişmelerle açıklanıyor. Örneğin 2021’de doğan bir bebeğin 1950’de doğan bir bebekten ortalama 25 yıldan fazla yaşaması bekleniyor. Vatandaşlar geleceğini garanti altına almak isterken tatmin edici ve güvenli bir emeklilik hayatı istiyor.

Küresel Emeklilik Raporu 2025 açıklandı. Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan raporda 44 ülke yer aldı. Bu ülkelerin emeklilik programları ve yaşlı vatandaşlara tanıdığı haklar incelendi.

Rapora göre Amerika ve Avrupa, tüm programların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu. Asya ve Afrika’da ise emeklilikler için cazip seçenekler genişledi.