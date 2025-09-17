Bu Ülkelerde Yaşayanlar Çok Şanslı! Emekli Olmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu
Küresel Emeklilik Raporu 2025 açıklandı. 44 ülkenin verilerinin incelendiği araştırmada emekli olmak için en iyi ülkeler belli oldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Peki emekli olmak için en iyi ülkeler hangisi? Türkiye bu listede kaçıncı sırada?
Emekli olmak için en iyi ülkeler belli oldu.
Emekli olmak için en iyi 10 ülke şöyle sıralandı:
Türkiye kaçıncı sırada?
