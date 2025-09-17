onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem: Ambulans Gelince Sürücüler Radyodan “Yol Ver” Anonsu Duyacak

İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem: Ambulans Gelince Sürücüler Radyodan “Yol Ver” Anonsu Duyacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.09.2025 - 12:30

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni sistem geliştirildi. Bu sistemle birlikte kentte yoğun araç trafiğinde sürücüler radyodan “Ambulansa yol ver” anonsu duyacak. Bu sayede gürültü nedeniyle ambulans sirenini duymayan yolcular radyodan uyarı alacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul trafiğinde yeni dönem: Trafikte yolcular radyodan “Ambulansa yol ver” anonsu duyacak.

İstanbul trafiğinde yeni dönem: Trafikte yolcular radyodan “Ambulansa yol ver” anonsu duyacak.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli doktorların önerisiyle yeni bir sistem geliştirildi. Bu sistemle birlikte İstanbul’un yoğun trafiğinde ambulans sireninin duyulmadığı durumlarda sürücüler için radyo frekans modülü geliştirildi. Mühendislik teknikleriyle özel olarak geliştirilen bu cihaz ambulanslara yerleştirilecek. FM bandı üzerinden çalışan cihaz 50 metre yakınındaki araçlarda frekans ikazı yayını yapacak. Böylece ambulans yaklaştığı zaman radyolarda “Ambulansa yol verin”, “Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin” anonsu iletilecek. 

Projeyle ambulansa yol verilmesi teşvik edilecek ve sürücülere ‘fermuar yöntemi’ ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın