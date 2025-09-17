İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem: Ambulans Gelince Sürücüler Radyodan “Yol Ver” Anonsu Duyacak

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli doktorların önerisiyle yeni bir sistem geliştirildi. Bu sistemle birlikte İstanbul’un yoğun trafiğinde ambulans sireninin duyulmadığı durumlarda sürücüler için radyo frekans modülü geliştirildi. Mühendislik teknikleriyle özel olarak geliştirilen bu cihaz ambulanslara yerleştirilecek. FM bandı üzerinden çalışan cihaz 50 metre yakınındaki araçlarda frekans ikazı yayını yapacak. Böylece ambulans yaklaştığı zaman radyolarda “Ambulansa yol verin”, “Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin” anonsu iletilecek.

Projeyle ambulansa yol verilmesi teşvik edilecek ve sürücülere ‘fermuar yöntemi’ ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırılacak.