Öğrencilerden "Tacizci Öğretmen" Eylemi: Açığa Alınan Öğretmen Yeniden Ders Vermeye Başlamış
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Halil Bekmezci Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce bir öğrenciyi darp eden ve taciz iddiasıyla açığa alınan öğretmen E.Ç.’nin yeniden okullarında ders vermesini protesto etti. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler “Okulda tacizci istemiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi ve okul yönetimi ile MEB’i göreve çağırdı.
Kaynak: Evrensel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen E.Ç., bir öğrenciyi darp etmesi, sosyal medya paylaşımları ve taciz iddiaları ile gündem gelmiş ve MEB tarafından açığa alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin eylemi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın