Öğrencilerden "Tacizci Öğretmen" Eylemi: Açığa Alınan Öğretmen Yeniden Ders Vermeye Başlamış

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Halil Bekmezci Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce bir öğrenciyi darp eden ve taciz iddiasıyla açığa alınan öğretmen E.Ç.’nin yeniden okullarında ders vermesini protesto etti. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler “Okulda tacizci istemiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi ve okul yönetimi ile MEB’i göreve çağırdı.

Kaynak: Evrensel