Öğrencilerden "Tacizci Öğretmen" Eylemi: Açığa Alınan Öğretmen Yeniden Ders Vermeye Başlamış

MEB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 08:32

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Halil Bekmezci Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce bir öğrenciyi darp eden ve taciz iddiasıyla açığa alınan öğretmen E.Ç.’nin yeniden okullarında ders vermesini protesto etti. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler “Okulda tacizci istemiyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi ve okul yönetimi ile MEB’i göreve çağırdı.

Kaynak: Evrensel

Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen E.Ç., bir öğrenciyi darp etmesi, sosyal medya paylaşımları ve taciz iddiaları ile gündem gelmiş ve MEB tarafından açığa alınmıştı.

Okulun öğrencileri, öğretmen kadrosunda resmi olarak yer almasa da derslere giren tacizci öğretmeni protesto etti. Evrensel’de yer alan habere göre, öğrenciler, “Okulumuzda tacizci istemiyoruz” sloganıyla okul bahçesinde ve çevresinde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Nisan ayında açığa alındığı açıklanan Çakıroğlu’nun, resmi öğretmen kadrosunda yer almamasına rağmen Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde derslere girdiği öğrenildi.

Öğrencilerin eylemi 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
