Anket Paylaşımı Yüzünden Gözaltına Alınmıştı: Akademisyen Emrah Gülsunar Tutuklandı
X’te düzenlendiği bir anket yüzünden dün akşam saatlerinde gözaltına alınan akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, savcılık ifadesi sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emrah Gülsunar dün akşam X üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurmuştu.
Savcılık ifadesi sonrasında tutuklandı.
