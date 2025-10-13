onedio
Anket Paylaşımı Yüzünden Gözaltına Alınmıştı: Akademisyen Emrah Gülsunar Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 17:48

X’te düzenlendiği bir anket yüzünden dün akşam saatlerinde gözaltına alınan akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, savcılık ifadesi sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah Gülsunar dün akşam X üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gülsunar son dönemde  anket paylaşımı üzerinden kendisini hedef gösterildiğini iddia etmişti. Gülsunar, bu iddialara yanıt olarak, 'Bunu zaten twitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli troller sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tweet nesnel bir soru soruyor, tweetin içinde benim fikrim geçmiyor' açıklamasında bulunmuştu.

Savcılık ifadesi sonrasında tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah Gülsunar, karakoldaki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
