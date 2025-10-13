54 Bin Nüfuslu Ada Ülkesinin Milli Futbol Takımı Tarih Yazıyor

Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi dev organizasyonların elemelerinde dikkat çeken bazı ülkeler vardır. Bu ülke milli takımlarında profesyonel futbol ligi ya kısıtlıdır ya da ekipleri komşu ülkelerin liglerinde temsil edilir. Averaj takımı olarak görülen bu ülkeler pek çok futbolseverin şakalarına da konu olur.

Ancak geçmişte bu takımlardan olan Faroe Adaları Dünya Kupası eleme gruplarına adeta bir peri masalı gibi başladı. Geçtiğimiz gün güçlü Çekya'yı deviren 54 bin kişilik ada ülkesi 12 puanla play off iddiasını korudu.