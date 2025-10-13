onedio
54 Bin Nüfuslu Ada Ülkesinin Milli Futbol Takımı Tarih Yazıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2025 - 15:34

Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi dev organizasyonların elemelerinde dikkat çeken bazı ülkeler vardır. Bu ülke milli takımlarında profesyonel futbol ligi ya kısıtlıdır ya da ekipleri komşu ülkelerin liglerinde temsil edilir. Averaj takımı olarak görülen bu ülkeler pek çok futbolseverin şakalarına da konu olur.

Ancak geçmişte bu takımlardan olan Faroe Adaları Dünya Kupası eleme gruplarına adeta bir peri masalı gibi başladı. Geçtiğimiz gün güçlü Çekya'yı deviren 54 bin kişilik ada ülkesi 12 puanla play off iddiasını korudu.

Faroe Adaları coğrafya konusunda en iddialı kişilerin bile bilemeyeceği bir ada ülkesi.

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu küçük ada ülkesi Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir yapı. 54 bin kişilik adanın başlıca gelir kaynağı ise hayvancılık ve tahmin edebileceğiniz üzere balıkçılık. Tabii bu özerk ülkenin bir de 10 takımlık bir birinci ligi ve milli futbol takımı mevcut.

Ancak imkanları belli olan bu ülkenin milli futbol takımı adeta destan yazıyor.

Dünya Kupası elemelerinde L grubunda yer alan ada ülkesi 7 maçta 3 galibiyetle toplam 12 puan toplayarak futbol dünyasında büyük ses getirdi. Hırvatistan, Çekya gibi ülkelerin olduğu grupta play off yarışına tutundu. 1990'lardaki Avusturya galibiyeti hariç büyük bir başarısı olmayan ada ülkesi dünya futbolunu şaşkına çevirdi.

Takımın yıldızı Arni Frederiksberg ise ülkesinde dondurulmuş pizza satarak geçinmeye çalışıyor.

Son yıllarda Danimarka, Polonya, Slovenya gibi ülkelerin liglerine oyuncu göndermeye başlayan Faroe Adaları'nda milli takımın neredeyse yarısı profesyonel değil. Yerel liglerde oynayan oyuncular balıkçılık gibi mesleklerle uğraşıyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
