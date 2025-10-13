54 Bin Nüfuslu Ada Ülkesinin Milli Futbol Takımı Tarih Yazıyor
Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi dev organizasyonların elemelerinde dikkat çeken bazı ülkeler vardır. Bu ülke milli takımlarında profesyonel futbol ligi ya kısıtlıdır ya da ekipleri komşu ülkelerin liglerinde temsil edilir. Averaj takımı olarak görülen bu ülkeler pek çok futbolseverin şakalarına da konu olur.
Ancak geçmişte bu takımlardan olan Faroe Adaları Dünya Kupası eleme gruplarına adeta bir peri masalı gibi başladı. Geçtiğimiz gün güçlü Çekya'yı deviren 54 bin kişilik ada ülkesi 12 puanla play off iddiasını korudu.
Faroe Adaları coğrafya konusunda en iddialı kişilerin bile bilemeyeceği bir ada ülkesi.
Ancak imkanları belli olan bu ülkenin milli futbol takımı adeta destan yazıyor.
Takımın yıldızı Arni Frederiksberg ise ülkesinde dondurulmuş pizza satarak geçinmeye çalışıyor.
