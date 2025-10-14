onedio
Türkiye Dünya Kupası’na Nasıl Katılabilir? Türkiye’nin Dünya Kupası’na Katılma İhtimali Yüzde Kaç?

Türkiye Dünya Kupası'na Nasıl Katılabilir? Türkiye'nin Dünya Kupası'na Katılma İhtimali Yüzde Kaç?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 10:19 Son Güncelleme: 14.10.2025 - 10:34

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de oynanacak karşılaşmada Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Grup lideri olarak Dünya Kupası’na katılım hakkımız biraz zorlu olasılıklar gerektirse de ikincilik için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. 

X’in futbol istatistikleri konusunda uzman olan hesabı Ülke Puanı, “Kritik Viraj Öncesi Son Durum” diyerek A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası ihtimallerini sıraladı. 

İşte @UlkePuan hesabının Türkiye - Dünya Kupası hesaplamaları ve kritik maçın detayları…

Kaynak: https://x.com/UlkePuan/status/1977848...
Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan…

Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan…

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek!

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Öte yandan Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı. Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Peki Türkiye grup birincisi olarak Dünya Kupası’na gidebilir mi? İşte Ülke Puanı isimli kullanıcının Dünya Kupası hesaplamaları:

Peki Türkiye grup birincisi olarak Dünya Kupası'na gidebilir mi? İşte Ülke Puanı isimli kullanıcının Dünya Kupası hesaplamaları:

“Kritik Viraj Öncesi Son Durum

14 Ekim'de milli takım Gürcistan ile belki de eleme aşamasının en önemli karşılaşmasına çıkıyor. Bu karşılaşma öncesi milli takımın Dünya Kupası ihtimallerine son bir kez bakalım.”

“Hedef Gürcistan'a kaybetmemek. Gruptan lider çıkmak için en ideal senaryo kalan 3 maçı da kazanarak İspanya'nın puan kaybetmesini beklemek olacak.  Bizim için en olası senaryo olan 2.lik için ise rakiplerin kim olacağı önemli. Şimdi bu senaryo için ihtimallere değinelim.”

“Bu akşam (Dün) oynanan maçlarda favori takımların liderlik ihtimallerini artırması ya da koruması bizim için gecenin olumlu yanıydı.

An itibarıyla

Liderlik %0,4

2.lik %89,1

3.lük ya da 4.lük ihtimalimiz ise %10,5”

“2. olursak hem ilk saha maçını kendi sahamızda oynamak hem de İtalya, Ukrayna, (bir ihtimal Polonya) vb.ekiplerle karşılaşmadan Dünya Kupası'na gitmek için 1. torbada yer almalıyız.

1. torba ihtimalimiz bugünkü maçların ardından %99,6'ya yükseldi.

Türkiye'nin 2. torbaya düşmesi için aşağıdaki ihtimallerden en az dördü gerçekleşmeli:

 İtalya'nın grubunda 2. olması (%96)

 Ukrayna'nın grubunda ilk ikiye girmesi (%80)

 Almanya'nın grubunda 2. olması (%15)

 Belçika'nın grubunda 2. olması (%3)

 Danimarka'nın grubunda 2. olması (%9)”

“1. Torba Olursak Rakiplerimiz

An itibarıyla ilk maçta karşılaşma ihtimalimizin en yüksek olduğu ülkeler:

 İsveç: 24.1%

-|- Kuzey İrlanda: 19.5%

 Moldova: 19.4%

 Galler: 18.7%

 Romanya: 6.7%

 Kuzey Makedonya: 6.5%

 San Marino: 5.0%

Bu maçta rakibimizi geçersek bir sonraki turdaki en olası rakiplerimiz:

 Çekya: 18.3%

 İskoçya: 16.4%

 Macaristan: 12.2%

 Romanya: 9.8%

 Slovakya: 9.6%

 Polonya: 6.1%

 Arnavutluk: 5.5%”

“Türkiye'nin Gürcistan maçı öncesi Dünya Kupası'na katılma ihtimali %66,13”

“Play-Off Torba İhtimalleri

Play-off oynama ihtimali olan takımların bu ihtimaller sonuncunda hangi torbalarda yer alabileceği ise aşağıdaki tabloda mevcut.

Türkiye'nin 1. torba ihtimali yüksek olduğu için ilk maçta 4. torbada yer alan bir takımla, ikinci maçta ise 2. ya da 3. torbalar arasında yapılacak maçın kazananı ile oynayacağız.

1. torba ihtimali yüksek olan takımlar:

İtalya, Ukrayna, Türkiye

1. ya da 2. ihtimali yüksek olan takımlar:

Polonya

2. torba ihtimali yüksek takımlar:

Çekya, İskoçya, Romanya* (4. torba ihtimali de var)

2. ya da 3. torba ihtimali yüksek takımlar:

Macaristan, Slovakya

3. torba ihtimali yüksek takımlar:

Arnavutluk, K. Makedonya, Kosova

3. ya da 4. torba ihtimali yüksek takımlar:

K. Makedonya, K. İrlanda

4. torba ihtimali yüksek takımlar:

İsveç, Moldova, Galler* (1. torba ihtimali de var)”

“Gruplar Genel Görünüm:

Not: %0 görünen ihtimallerin bir kısmı matematiksel olarak mümkün olsa da çok düşük ihtimalleri gösterdiği için yuvarlanmadan kaynaklanmıştır.”

“Dünya Kupası Tahminimiz

Yaptığımız 10.000 simülasyona göre doğrudan katılım ve play-off torbaları aşağıdaki gibi şekillendi.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
