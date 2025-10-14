Türkiye Dünya Kupası’na Nasıl Katılabilir? Türkiye’nin Dünya Kupası’na Katılma İhtimali Yüzde Kaç?
Kaynak: https://x.com/UlkePuan/status/1977848...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de oynanacak karşılaşmada Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Grup lideri olarak Dünya Kupası’na katılım hakkımız biraz zorlu olasılıklar gerektirse de ikincilik için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor.
X’in futbol istatistikleri konusunda uzman olan hesabı Ülke Puanı, “Kritik Viraj Öncesi Son Durum” diyerek A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası ihtimallerini sıraladı.
İşte @UlkePuan hesabının Türkiye - Dünya Kupası hesaplamaları ve kritik maçın detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek!
Peki Türkiye grup birincisi olarak Dünya Kupası’na gidebilir mi? İşte Ülke Puanı isimli kullanıcının Dünya Kupası hesaplamaları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın