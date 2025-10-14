Osimhen’den Hat-Trick: Nijerya’nın Dünya Kupası Yolculuğu Sürüyor
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Benin’i 4-0 mağlup ettiği maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı 3 gol atarak tamamlayan golcü futbolcu, en iyi ikinciler arasında yer almayı başaran Nijerya’nın Dünya Kupası umutlarını da sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın golcüsü Osimhen, ülkesi Nijerya ile Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde mücadele etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen’in ilk golü 👇
Osimhen’in ikinci golü 👇
Osimhen’in üçüncü golü 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın