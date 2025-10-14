onedio
Osimhen’den Hat-Trick: Nijerya’nın Dünya Kupası Yolculuğu Sürüyor

Osimhen'den Hat-Trick: Nijerya'nın Dünya Kupası Yolculuğu Sürüyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 21:11

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Benin’i 4-0 mağlup ettiği maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı 3 gol atarak tamamlayan golcü futbolcu, en iyi ikinciler arasında yer almayı başaran Nijerya’nın Dünya Kupası umutlarını da sürdürdü.

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen, ülkesi Nijerya ile Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde mücadele etti.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, ülkesi Nijerya ile Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele etti.

Yıldız golcü, Nijerya’nın Benin’i 4-0 mağlup ettiği maçta attığı 3 golle hat-trick yapmayı başardı. Nijerya, bu skorla grubunu ikinci sırada tamamlayarak en iyi ikinciler arasında yer aldı ve play-off biletini kaptı.

Osimhen’in ilk golü 👇

Osimhen’in ikinci golü 👇

Osimhen’in üçüncü golü 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
