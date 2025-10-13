Tarihinde İlk Kez: Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası Biletini Kaptı
Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan ve yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Grubunda bulunan Kamerun, Angola gibi ülkeleri geride bırakan Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak.
İlk kez 48 takımlı olarak düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak takımlar belli olmaya devam ediyor.
