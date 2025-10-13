Tarihinde İlk Kez: Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası Biletini Kaptı

Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan ve yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Grubunda bulunan Kamerun, Angola gibi ülkeleri geride bırakan Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak.