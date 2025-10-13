onedio
Tarihinde İlk Kez: Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası Biletini Kaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
13.10.2025 - 21:47

Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan ve yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Grubunda bulunan Kamerun, Angola gibi ülkeleri geride bırakan Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak.

İlk kez 48 takımlı olarak düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılacak takımlar belli olmaya devam ediyor.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda Esvatini’yi 3-0 mağlup eden Yeşil Burun Adaları grubu lider bitirdi ve Dünya Kupası biletini aldı.

Yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

KanadaMeksika ve ABD ev sahipliğinde yapılan 2026 Dünya Kupası 11 Haziran’dan başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
