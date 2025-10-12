onedio
155 Bin Nüfuslu Ada Ülkesi Curaçao Dünya Kupası Yolunda: Dick Advocaat Tarih Yazabilecek mi?

İsmail Kahraman
12.10.2025 - 11:34

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Hollandalı Dick Advocaat’ın çalıştırdığı ve 155 bin nüfuslu Karayip ülkesi Curaçao, Jamika galibiyeti ile Dünya Kupası’na biraz daha yaklaştı. CONCACAF elemerinde 3 maçını da kaybetmeyen Curaçao, kalan 3 maçında da liderliğini koruyabilirse 2026 Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Karayip Denizi’nde yer alan ada ülkesi Curaçao’nın Dünya Kupası yolculuğu sürüyor.

CONCACAF Elemeleri B Grubunda Jamaika, Trinidad Tobago ve Bermuda ile aynı grupta yer alan ve sadece 155 bin nüfusu bulunan Curaçao, sahasında Jamika’yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörü olan 78 yaşındaki Dick Advocaat’ın çalıştırdığı ada ülkesi, 3 maçta 7 puan almayı başardı. Curaçao, gruptaki son 3 maçı öncesinde avantajlı konumda yer alırken sırasıyla Trinad ve Tobago, Bermuda ve Jamaika ile karşı karşıya gelecek ve liderliğini koruması halinde Dünya Kupası biletini alacak.

2026 Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'na Kanada, Meksika ve ABD ev sahipliği yapacak. Turnuva tarihinde ilk kez 48 takım sahne alacak. 

2026 Dünya Kupası 11 Haziran’dan başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.

Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan takımlar

ABD (ev sahibi), Kanada (ev sahibi), Meksika (ev sahibi), Japonya, Yeni Zelanda, İran, Arjantin, Özbekistan, Güney Kore, Ürdün, Avustralya, Brezilya, Ekvador, Uruguay, Kolombiya, Paraguay, Fas, Tunus, Gana ve Mısır.

