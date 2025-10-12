155 Bin Nüfuslu Ada Ülkesi Curaçao Dünya Kupası Yolunda: Dick Advocaat Tarih Yazabilecek mi?
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Hollandalı Dick Advocaat’ın çalıştırdığı ve 155 bin nüfuslu Karayip ülkesi Curaçao, Jamika galibiyeti ile Dünya Kupası’na biraz daha yaklaştı. CONCACAF elemerinde 3 maçını da kaybetmeyen Curaçao, kalan 3 maçında da liderliğini koruyabilirse 2026 Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak.
Karayip Denizi’nde yer alan ada ülkesi Curaçao’nın Dünya Kupası yolculuğu sürüyor.
