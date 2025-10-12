155 Bin Nüfuslu Ada Ülkesi Curaçao Dünya Kupası Yolunda: Dick Advocaat Tarih Yazabilecek mi?

CONCACAF Elemeleri B Grubunda Jamaika, Trinidad Tobago ve Bermuda ile aynı grupta yer alan ve sadece 155 bin nüfusu bulunan Curaçao, sahasında Jamika’yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörü olan 78 yaşındaki Dick Advocaat’ın çalıştırdığı ada ülkesi, 3 maçta 7 puan almayı başardı. Curaçao, gruptaki son 3 maçı öncesinde avantajlı konumda yer alırken sırasıyla Trinad ve Tobago, Bermuda ve Jamaika ile karşı karşıya gelecek ve liderliğini koruması halinde Dünya Kupası biletini alacak.