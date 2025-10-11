onedio
Milli Takım Bulgaristan'ı 6 Golle Devirirken, Kenan Yıldız'ın Performansı Göz Kamaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 00:13

A Milli Takım deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yendi. Gol yağmuru içinde ön plana çıkan isim ise Kenan Yıldız oldu. İki gole imza atan Kenan bir de rakibini kendi kalesine gole zorladı. 

Juventus'un 10 numarası milli takımda da her geçen gün önemli performanslara imza atıyor. Bugünkü performansı da sosyal medyadan büyük övgü aldı.

Milliler deplasmanda 6 gollü zaferle yurda dönüyor.

Arda Güler'in iki asist Kenan Yıldız'ın iki golle yıldızlaştığı maçta sosyal medyada Arda ve Kenan'a övgüler vardı. Ancak Kenan bu geceki performansıyla bir adım öne geçerek en önemli övgüleri topladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
