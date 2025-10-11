Milli Takım Bulgaristan'ı 6 Golle Devirirken, Kenan Yıldız'ın Performansı Göz Kamaştırdı

A Milli Takım deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yendi. Gol yağmuru içinde ön plana çıkan isim ise Kenan Yıldız oldu. İki gole imza atan Kenan bir de rakibini kendi kalesine gole zorladı.

Juventus'un 10 numarası milli takımda da her geçen gün önemli performanslara imza atıyor. Bugünkü performansı da sosyal medyadan büyük övgü aldı.