Türkiye, Kenan Yıldız'ın Şov Yaptığı Gecede Bulgaristan'ı Deplasmanda 6-1 Yendi
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’la karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın ilk 11’de forma giydi. Mücadelede kaptan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 100. maçına çıkarak Türk futbol tarihinde “dalya” yapan 5. oyuncu oldu.
İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda Kenan Yıldız resitali vardı. Milli takım zorlu geçmesi beklenen Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik zaferle döndü.
Gol perdesini Arda Güler açtı.
İkinci yarıda sahneye Kenan Yıldız çıktı.
Milliler baskısını sürdürdü.
İlk iki için büyük avantaj yakaladık.
