Türkiye, Kenan Yıldız'ın Şov Yaptığı Gecede Bulgaristan'ı Deplasmanda 6-1 Yendi

Türkiye, Kenan Yıldız'ın Şov Yaptığı Gecede Bulgaristan'ı Deplasmanda 6-1 Yendi

11.10.2025 - 23:39

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’la karşılaştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın ilk 11’de forma giydi. Mücadelede kaptan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 100. maçına çıkarak Türk futbol tarihinde “dalya” yapan 5. oyuncu oldu.

İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda Kenan Yıldız resitali vardı. Milli takım zorlu geçmesi beklenen Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik zaferle döndü.

Gol perdesini Arda Güler açtı.

Maçın henüz 11.dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile paslaşarak ceza sahasına giren Arda Güler, şık bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Ancak bir dakika sonra Kirilov'un golüne engel olamadık ve devre 1-1'lik skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda sahneye Kenan Yıldız çıktı.

49.dakikada Popov'un kendi kalesine attığı golde rakibi hataya zorlayan Kenan Yıldız ardından 51 ve 56.dakikada arka arkaya şık golle tarak milli takımımızı bir anda 4-1 öne geçirdi.

Milliler baskısını sürdürdü.

Sahanın yıldızlarından biri olan Arda Güler, ikinci kez asist yaparak Zeki Çelik'e golü attırdı. 65.dakikada 5-1 öne geçen millilerde Montella yavaş yavaş ilk 11 oyuncularını dinlendirmek için oyundan çıkardı.

Oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci ise 90+4'te maçı bitiren golü attı ve sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldık.

İlk iki için büyük avantaj yakaladık.

Grubun diğer maçında İspanya, Gürcistan'ı yenmeyi başardı. İspanya 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürüken milli takımımız iki galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve üçüncü sıradaki Gürcistan'ın 3 puan önüne geçti. 

Grupta puanı olmayan tek takım yine Bulgaristan kaldı.

