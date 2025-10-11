Galatasaraylı Osimhen'in Yer Aldığı Nijerya Kafilesinin Uçak Camı Havada Çatladı
Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçak havada arıza yaptı. Güney Afrika’dan kalkan ValueJet uçağında bir pencere camında çatlak tespit edilince, pilot Angola’ya acil iniş gerçekleştirdi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri durumun “daha kötü olabilecek bir tehlike” olduğunu açıkladı.
Lesoto maçından Nijerya'ya dönülüyordu.
Nijerya basını uçağın görüntüsünü de paylaştı.
