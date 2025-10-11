onedio
Galatasaraylı Osimhen'in Yer Aldığı Nijerya Kafilesinin Uçak Camı Havada Çatladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 22:33

Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçak havada arıza yaptı. Güney Afrika’dan kalkan ValueJet uçağında bir pencere camında çatlak tespit edilince, pilot Angola’ya acil iniş gerçekleştirdi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri durumun “daha kötü olabilecek bir tehlike” olduğunu açıkladı.

Lesoto maçından Nijerya'ya dönülüyordu.

Osimhen'in yer aldığı Nijerya milli takımı dün Lesoto'yu deplasmanda 2-1 yendi. 14 Ekim'de Nijerya'da Benin'i ağırlayacak olan Nijerya'da şok yaşanıyor. Havalanan uçağın camında havadayken çatlak tespit eden pilot acil koduyla uçağı Angola'ya indirdi. 

Havada panik yaşayan kafilede yetkililerin aktardığına göre sorun bulunmuyor. 

Nijeryalı gazeteci Ojora Babatunde, 'Uçakta bulunan oyuncular, yetkililer ve hükümet temsilcileri daha sonra uçaktan inerek havayolu şirketinin duruma hızlı bir şekilde müdahale etmesini bekliyor.' açıklaması yaptı.

Nijerya basını uçağın görüntüsünü de paylaştı.

