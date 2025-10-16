En Ucuz Sigara 95 Lira Oldu: Temmuz Ayından Sonra Sigaraya Bir Zam Daha
Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında en az 5 lira zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yaşanadı. Philip Morris sigara grubuna gelen zamla grubun en ucuz sigarası 95 liraya yükselirken, en pahalı sigara ise 105 lira oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigara fiyatları zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.