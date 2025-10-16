onedio
En Ucuz Sigara 95 Lira Oldu: Temmuz Ayından Sonra Sigaraya Bir Zam Daha

En Ucuz Sigara 95 Lira Oldu: Temmuz Ayından Sonra Sigaraya Bir Zam Daha

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 08:06

Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında en az 5 lira zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yaşanadı. Philip Morris sigara grubuna gelen zamla grubun en ucuz sigarası 95 liraya yükselirken, en pahalı sigara ise 105 lira oldu.

Sigara fiyatları zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Sigara fiyatları zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan son zamlı sigara fiyat listesine göre, bünyesinde birçok sigara markasını barındıran Philip Morris grubunun fiyatlarında artış yaşandı.

Güncel Sigara Fiyatları: En Ucuz Sigara Kaç TL?

Zammın ardından Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 95 TL, en yüksek fiyatlı sigara ise 105 TL oldu. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
