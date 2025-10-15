onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Akaryakıta İndirim Geliyor: Benzin Fiyatları Bu Kez Düşecek!

Akaryakıta İndirim Geliyor: Benzin Fiyatları Bu Kez Düşecek!

Akaryakıt Benzin İndirim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 23:25

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından, Brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Araç sahiplerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik ise bu kez aşağı yönlü oldu. Akaryakıt sektörüne yakın olan kaynaklardan alınan bilgiye göre, indirim için tarih de verdi. İndirim, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak. Peki, benzine ne kadar indirim geliyor? Mazota ve motorine de indirim var mı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benzine İndirim mi Geliyor?

Benzine İndirim mi Geliyor?

Akaryakıt sektörüyle ilgili kaynaklardan alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 1 TL'lik bir düşüş bekleniyor. 

Akaryakıta Ne Zaman İndirim Geliyor? 

İndirimin cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı, yani 18 Ekim 2025 tarihinde pompaya yansıması bekleniyor.

Benzinin ardından motorin ve mazota da indirim olacak mı?

Benzinin ardından motorin ve mazota da indirim olacak mı?

Benzin indiriminin ardından başka bir indirim için henüz sinyal yok. Ancak Brent petroldeki hareketlilik ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar benzer şekilde seyretmeye devam ederse, önümüzdeki haftalarda mazot ya da motorine de indirim uygulanabileceği konuşuluyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 52.00 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 53.13 TL

  • LPG litre fiyatı 27.08 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 52.18 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 53.27 TL

  • LPG litre fiyatı 27.71 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 53.03 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 54.29 TL

  • LPG litre fiyatı 27.60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 53.35 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 54.61 TL

  • LPG litre fiyatı 27.53 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın