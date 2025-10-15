Akaryakıta İndirim Geliyor: Benzin Fiyatları Bu Kez Düşecek!

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından, Brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Araç sahiplerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik ise bu kez aşağı yönlü oldu. Akaryakıt sektörüne yakın olan kaynaklardan alınan bilgiye göre, indirim için tarih de verdi. İndirim, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak. Peki, benzine ne kadar indirim geliyor? Mazota ve motorine de indirim var mı?

İşte, detaylar...