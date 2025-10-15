Akaryakıta İndirim Geliyor: Benzin Fiyatları Bu Kez Düşecek!
Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından, Brent petrolde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Araç sahiplerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik ise bu kez aşağı yönlü oldu. Akaryakıt sektörüne yakın olan kaynaklardan alınan bilgiye göre, indirim için tarih de verdi. İndirim, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak. Peki, benzine ne kadar indirim geliyor? Mazota ve motorine de indirim var mı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzine İndirim mi Geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzinin ardından motorin ve mazota da indirim olacak mı?
Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın