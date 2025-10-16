16 Ekim Hava Durumu: İstanbul’da Gün İçinde Ara Ara Yağmur Geçişleri Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, bugün yurdun birçok bölgesinde güneşli ve mevsim normallerinde bir hava bekleniyor. Yağışlar İstanbul’un kuzeyinde, Karadeniz’de, Trakya’da ve Kuzey Marmara’da etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.