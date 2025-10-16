onedio
16 Ekim Hava Durumu: İstanbul’da Gün İçinde Ara Ara Yağmur Geçişleri Bekleniyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 07:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, bugün yurdun birçok bölgesinde güneşli ve mevsim normallerinde bir hava bekleniyor. Yağışlar İstanbul’un kuzeyinde, Karadeniz’de, Trakya’da ve Kuzey Marmara’da etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Yeni gün ile birlikte hava sıcaklıkları ve kentlerin yağış durumları merak edilmeye başladı.

Meteorolojik verilere göre Marmara’nın kuzeyi, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ara ara yağmur geçişleri yaşanacak.

Marmara, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah-gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. 

Yurdun birçok bölgesinde hava sıcakları mevsim normallerinde olacak ve az bulutlu ve açık bir hava yaşanacak.

16 Ekim Perşembe Hava Durumu 👇

17 Ekim Cuma Hava Durumu 👇

18 Ekim Cumartesi Hava Durumu 👇

19 Ekim Pazar Hava Durumu 👇

20 Ekim Pazartesi Hava Durumu 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
