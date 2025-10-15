Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama
Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. Pek çok ceza artarken hız sınırını aşmada uygulanan yüzde 10 toleransın kaldırılacağı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları yalanladı.
Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor mu?
İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi: Yüzde 10 tolerans kaldırılmıyor.
