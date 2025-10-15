Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu iddialara dair açıklaması şöyle:

'Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR❗️

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.

Bu kapsamda;

🔻Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

🔻Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

🔻Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR'