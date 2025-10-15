onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.10.2025 - 17:26

Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. Pek çok ceza artarken hız sınırını aşmada uygulanan yüzde 10 toleransın kaldırılacağı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları yalanladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor mu?

Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor mu?

Trafik cezalarının yükseltilmesini öngören düzenleme bu hafta TBMM’ye sunulacak. 15 Ekim günü ortaya atılan bir iddia gündem oldu. İddiaya göre hız limitini aşma cezası 30 bin liraya kadar yükselecek. Bir diğer ifadeye göre yüzde 10’luk tolerans kaldırılacak. 

Söz konusu iddialara İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi: Yüzde 10 tolerans kaldırılmıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi: Yüzde 10 tolerans kaldırılmıyor.
twitter.com

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu iddialara dair açıklaması şöyle:

 'Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR❗️

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

🔻Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. 

🔻Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

🔻Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın