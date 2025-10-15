Lüks Moda Devleri Gucci, Chloe ve Loewe'ye AB'den Milyon Euroluk Para Cezası
Avrupa Birliği, lüks moda markaları Gucci, Chloe ve Loewe'ye milyon euroluk ceza kesti. Markalara, 'perakendecilerde anlaşmalı olarak fiyatları belirleyerek' rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildiği açıklandı.
İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe, rekabet kurallarını ihlal etti.
AB'den lüks moda markaları Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon euronun üzerinde ceza!
Rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamaları, fiyatları artırıyor ve tüketicinin seçeneğini azaltıyor.
