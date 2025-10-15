Lüks Moda Devleri Gucci, Chloe ve Loewe'ye AB'den Milyon Euroluk Para Cezası

AB'den yapılan açıklamada markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edildi.

Rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamaları, fiyatları artırıyor ve tüketicilerin seçeneklerini azaltıyor. Bunlar da rekabeti engelleyici davranışlar olarak kaydediliyor.

AB Komisyonu ise AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisine sahip. Söz konusu incelemede rekabet yasalarına aykırı bir durum tespit edildiği takdirde şirketlere cezalar kesilebiliyor.

Lüks moda markaları Gucci'ye 119 milyon 674 bin euro, Chloe'ye 19 milyon 690 bin euro ve Loewe'ye 18 milyon 9 bin euro para cezası kesildiği belirtiliyor.