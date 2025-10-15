onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Lüks Moda Devleri Gucci, Chloe ve Loewe'ye AB'den Milyon Euroluk Para Cezası

Lüks Moda Devleri Gucci, Chloe ve Loewe'ye AB'den Milyon Euroluk Para Cezası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 17:44

Avrupa Birliği, lüks moda markaları Gucci, Chloe ve Loewe'ye milyon euroluk ceza kesti. Markalara, 'perakendecilerde anlaşmalı olarak fiyatları belirleyerek' rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildiği açıklandı. 

İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe, rekabet kurallarını ihlal etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AB'den lüks moda markaları Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon euronun üzerinde ceza!

AB'den lüks moda markaları Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon euronun üzerinde ceza!

Avrupa Birliği Komisyonu, lüks moda markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'nin AB rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda, lüks markalara ceza uygulandı.

AB'den yapılan açıklamada 'AB Komisyonu, Gucci, Chloe ve Loewe moda markalarına rekabeti kısıtlayıcı fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 157 milyon avronun üzerinde para cezası verdi.' ifadelerine yer verildi.

Rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamaları, fiyatları artırıyor ve tüketicinin seçeneğini azaltıyor.

Rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamaları, fiyatları artırıyor ve tüketicinin seçeneğini azaltıyor.

AB'den yapılan açıklamada markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edildi. 

Rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamaları, fiyatları artırıyor ve tüketicilerin seçeneklerini azaltıyor. Bunlar da rekabeti engelleyici davranışlar olarak kaydediliyor. 

AB Komisyonu ise AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisine sahip. Söz konusu incelemede rekabet yasalarına aykırı bir durum tespit edildiği takdirde şirketlere cezalar kesilebiliyor.

Lüks moda markaları Gucci'ye 119 milyon 674 bin euro, Chloe'ye 19 milyon 690 bin euro ve Loewe'ye 18 milyon 9 bin euro para cezası kesildiği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın