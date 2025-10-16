AFAD’dan Tatbikat Talimatı: TAMP Kapsamında 26 Kasım Çarşamba Günü İstanbul’da Deprem Tatbikatı Yapılacak
AFAD deprem farkındalığı oluşturmak için 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik’te eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenleyecek. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılacak tatbikatta Çök-Kapan-Tutun ve Bina Tahliye Uygulaması yapılacak.
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde deprem farklındalığı çok önemli.
Çök-kapan-tutun nasıl yapılır?
