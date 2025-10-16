onedio
AFAD’dan Tatbikat Talimatı: TAMP Kapsamında 26 Kasım Çarşamba Günü İstanbul’da Deprem Tatbikatı Yapılacak

İsmail Kahraman
16.10.2025 - 07:42

AFAD deprem farkındalığı oluşturmak için 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik’te eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenleyecek. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılacak tatbikatta Çök-Kapan-Tutun ve Bina Tahliye Uygulaması yapılacak.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde deprem farklındalığı çok önemli.

AFAD da 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerde deprem tatbikatı yapacak.

Deprem tatbikatı İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik’te aynı zamanda yapılacak. 

Tatbikat sırasında 45 saniye süre ile ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi yapılacak ve sonrasında “Bina Tahliye Uygulaması' gerçekleştirilecek.

Çök-kapan-tutun nasıl yapılır?

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
