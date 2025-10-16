onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BTK Raporu: Vatandaşlar En Çok Hastane Randevusu İçin Kullanılan 182’yi Aradı

BTK Raporu: Vatandaşlar En Çok Hastane Randevusu İçin Kullanılan 182’yi Aradı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 13:24

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu’na göre vatandaşların yılın ikinci yarısında 3 operatörden de en çok Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) numarası olan 182’yi aradı. Telefonda en uzun süre konuşulan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’nin numarası olan 170 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BTK’nın hazırlığı rapora göre Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık aranan numara oldu.

BTK’nın hazırlığı rapora göre Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık aranan numara oldu.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. 

Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.

Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

En uzun süre telefonda 170 ile konuşuldu.

En uzun süre telefonda 170 ile konuşuldu.

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.

Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın