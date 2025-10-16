BTK Raporu: Vatandaşlar En Çok Hastane Randevusu İçin Kullanılan 182’yi Aradı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu’na göre vatandaşların yılın ikinci yarısında 3 operatörden de en çok Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) numarası olan 182’yi aradı. Telefonda en uzun süre konuşulan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’nin numarası olan 170 oldu.
BTK’nın hazırlığı rapora göre Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık aranan numara oldu.
En uzun süre telefonda 170 ile konuşuldu.
