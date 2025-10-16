onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Proje Gerçekleşirse Mekke Böyle Görünecek! Kabe’yi AVM’ler ve Gökdelenlerle Kuşatacaklar

Proje Gerçekleşirse Mekke Böyle Görünecek! Kabe’yi AVM’ler ve Gökdelenlerle Kuşatacaklar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 12:11

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de yapılacak King Salman Gate projesini duyurdu. Projenin ortaya çıkan fotoğraflarıyla Kabe’nin çevresi lüks oteller, ticaret merkezleri ve gökdelenlerle kuşatılacak. Projenin gerçekleşmesi durumunda Kabe’nin çevresi 12 milyon metrekarelik devasa inşaat alanına dönüştürülecek. Ancak Suudi Arabistan’ın bu projesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bu projeyi “Kabe’nin kalbine hançer” olarak nitelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

King Salman Gate Projesi nedir?

King Salman Gate Projesi nedir?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de King Salman Gate (Kral Selman Kapısı) projesinin başlatıldığını duyurdu. Proje Mescid-i Haram bitişiğinde yer alacak ve 12 milyon metrekarelik devasa inşaat alanına ev sahipliği yapacak. 

Suudi Arabistan bu projeyle Mekke ve merkezi bölgesini modern şehire çevirmeyi amaçlıyor. Modern şehir plazmasında küresel bir referans noktası oluşturmak için hazırlanan projeyle birlikte Mescid-i Haram’a ulaşımı kolaylaştırmak ve sunulan hizmet kalitesini yükseltmek hedefleniyor.

Proje gerçekleşirse Mekke böyle görünecek.

Proje gerçekleşirse Mekke böyle görünecek.

Projenin kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin ibadet alanı kapasitesi ile konut, konaklama, ticaret ve kültürel deneyimler sunması bekleniyor. 19 bin metrekarelik alanın restore edilmesi planlanıyor. Projenin bitimiyle birlikte Mekke’nin nasıl görüneceği de fotoğraflarla ortaya çıktı. Fotoğraflarda Kabe çevresinin lüks yapılarla çevrelendiği görünüyor.

Proje tepkilere yol açtı.

Proje tepkilere yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram'ın çevresini modernleştirme projesi tepkilere yol açtı. Pek çok kişi kutsal topraklara vurulacak bir hançer olarak nitelendirirken Mekke'nin doğallığının yok edileceğini savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
12
11
5
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın