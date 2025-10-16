Proje Gerçekleşirse Mekke Böyle Görünecek! Kabe’yi AVM’ler ve Gökdelenlerle Kuşatacaklar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de yapılacak King Salman Gate projesini duyurdu. Projenin ortaya çıkan fotoğraflarıyla Kabe’nin çevresi lüks oteller, ticaret merkezleri ve gökdelenlerle kuşatılacak. Projenin gerçekleşmesi durumunda Kabe’nin çevresi 12 milyon metrekarelik devasa inşaat alanına dönüştürülecek. Ancak Suudi Arabistan’ın bu projesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bu projeyi “Kabe’nin kalbine hançer” olarak nitelendirdi.