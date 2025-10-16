Proje Gerçekleşirse Mekke Böyle Görünecek! Kabe’yi AVM’ler ve Gökdelenlerle Kuşatacaklar
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de yapılacak King Salman Gate projesini duyurdu. Projenin ortaya çıkan fotoğraflarıyla Kabe’nin çevresi lüks oteller, ticaret merkezleri ve gökdelenlerle kuşatılacak. Projenin gerçekleşmesi durumunda Kabe’nin çevresi 12 milyon metrekarelik devasa inşaat alanına dönüştürülecek. Ancak Suudi Arabistan’ın bu projesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bu projeyi “Kabe’nin kalbine hançer” olarak nitelendirdi.
King Salman Gate Projesi nedir?
Proje gerçekleşirse Mekke böyle görünecek.
Proje tepkilere yol açtı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
