Ne İstanbul Ne Ankara: Türkiye'nin Havası En Kirli İlleri Belli Oldu

NTV'den Sena Gürbıyık'ın aktardığına göre, Temiz Hava Hakkı Platformu bu sene 'Kara Rapor'un yedincisini yayınladı. Raporda oldukça çarpıcı sonuçlar olduğu görüldü. Hava kirliliğinin Türkiye'nin ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal olduğu aktarıldı. Bu da, 2024 GSYH’sinin yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor!

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında 'partikül madde olarak nitelendirilen kirletici' nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıklıyor. Bu da, hava kirliliğinin her 8-9 dakikada 1 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.