Ne İstanbul Ne Ankara: Türkiye'nin Havası En Kirli İlleri Belli Oldu

16.10.2025 - 10:00

Temiz Hava Hakkı Platformu,  her yıl düzenli olarak hazırladığı Kara Rapor’un yedincisini yayınladı. 2025 yılının verilerinde çarpıcı sonuçlar olduğu görüldü. Türkiye'de geçen yıl 62 bin kişinin hava kirliliği kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Raporun sonucunda Türkiye'nin havası en kirli olan illeri de açıklandı.

NTV'den Sena Gürbıyık'ın aktardığına göre, Temiz Hava Hakkı Platformu bu sene 'Kara Rapor'un yedincisini yayınladı. Raporda oldukça çarpıcı sonuçlar olduğu görüldü. Hava kirliliğinin Türkiye'nin ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal olduğu aktarıldı. Bu da, 2024 GSYH’sinin yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor!

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında 'partikül madde olarak nitelendirilen kirletici' nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıklıyor. Bu da, hava kirliliğinin her 8-9 dakikada 1 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Kara Rapor'a göre havası partikül madde açısından en kirli illerimiz şu şekilde:

  • Osmaniye

  • Iğdır

  • Malatya

İstanbul ve Ankara, kirlilik açısından birinci sırada yer almasa da kirliliğin hassas düzeyde olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2024 yılında hava kalitesi “iyi” olan hiçbir ilimiz yok!

Son olarak hava kirliliğinin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtelim.

