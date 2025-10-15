Dünyanın En Uzun İsmi: Söylemesi 20 Dakika Sürüyor, Toplam 2 bin 253 Kelimeden Oluşuyor!
Guinness Rekorlar Kitabı'na oldukça garip dünya rekorları giriyor. Yeni Zelandalı Laurence Watkins de tam 2.253 kelimeden oluşan ismiyle dünya rekorunu kırdı! 60 yaşındaki adam, düğününde 'evet' demek için isminin okunmasını beklerken tam 20 dakika geçmişti.
Peki siz Laurence Watkins'in tüm ismini okumaya hazır mısınız?
Kaynak: CNN
Dünyanın en uzun ismi tam 2.253 kelimeden oluşuyor!
İşte dünyanın en uzun ismi!
