Dünyanın En Uzun İsmi: Söylemesi 20 Dakika Sürüyor, Toplam 2 bin 253 Kelimeden Oluşuyor!

60 yaşındaki emekli güvenlik görevlisi Laurence Watkins, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en uzun kişisel ismine sahip insanı” olarak tescillendi. Watkins, bu ünvanı 1992 yılında almış fakat tescili “dünyanın en uzun Hristiyan ismi” olarak verilmişti. Guinness, bu yıl bir değişiklik yaptı ve rekoru “kişisel isim” olarak değiştirdi. Böylece dünyanın en uzun ismi de 2.253 kelimeden oluşan isim oldu.

Peki bu isim, Laurence'e doğduğunda mı verildi?

Hayır!

Watkins, 1990 yılında adını değiştirmeye karar verdi. Guinness Rekorlar Kitabı’nı baştan sona okuyan isim, kendisinin de farklı bir yöntem bulması gerektiğini düşündü ve ismine tam 2.250 ek isim ekledi. Tabii hiç de kolay olmadı.

Altı sayfayı dolduran isim resmi olarak kaydettirilmek istendiğinde Nüfus Müdürü itiraz etti. Watkins ise davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıdı ve ismini mahkeme kararıyla kazandı. Bazı resmi belgelerde ise bu sayfalarca süren isim kısaltılıyor. Öyle ki Yeni Zelanda bu olayın ardından yasalarını değiştirme kararı aldı ve artık vatandaşlar 70 karakteri aşan isimler kullanamıyor!