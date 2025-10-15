onedio
İnsanlardan Çok Kedilerin Yaşadığı Akdeniz Adası: Tabarca!

Dilara Bağcı Peker
15.10.2025 - 23:17

Akdeniz adaları, özellikle son yıllarda turistik açıdan oldukça popüler bir noktaya geldi. Eğlenceyi, doğayı, tarihi bir arada sunan adalar her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Elbette Akdeniz denince akıllara gelen ülkelerden birisi de İspanya.

İspanya'da beş büyük ve onları çevreleyen birkaç küçük adadan oluşan Balear Adaları oldukça popüler. Kalabalıktan uzaklaşıp biraz daha güneye indiğinizde ise karşınıza Tabarca adası çıkıyor. Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğundaki bu adada insandan çok kedi yaşıyor!

Gelin, Tabarca'yı yakından tanıyalım.

Kaynak: CNN Travel

İspanya'nın en küçük adası Tabarca'yı yakından tanımak ister misiniz?

CNN Travel'ın derlediği bilgilere göre, İspanya'nın en küçük adası Nueva Tabarca,  1.800 metre (yaklaşık 1,6 km) uzunluğunda ve en geniş noktası da yalnızca 400 metre! Adada yıl boyunca yaklaşık 50 kişi yaşıyor ve bu da Tabarca'yı İspanya'nın en küçük yerleşim merkezi yapıyor.

İspanya haritasını incelediğiniz güneydoğuda kalan Tabarca, Alicante şehrinin açıklarında yer alıyor. Bu uzun kara parçası, büyüklüğüyle olmasa bile doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla turistlerin ilgi odağı oluyor. Cam tabanlı feribotlarla ulaşım sağlayabileceğiniz bu ada, kıyıdan yalnızca birkaç mil açıkta yer alıyor.

Adada insandan çok kedi yaşıyor!

CNN'e açıklamalar yapan Alicante konaklama işletmeleri derneği APEHA başkanı María del Mar Valera, adaya gelenlerin yüzde 80 ila 90'ının yabancı turistler olduğunu belirtiyor. Haliyle havalar soğumaya başlayınca turist yoğunluğu da azalıyor. Örneğin sakin bir sonbahar gününde Tabarca sokaklarının bomboş olduğunu görebilirsiniz.

Bomboş dediysek, kedileri unutmayalım!

2023 yılında yapılan bir araştırma, Tabarca'daki insan sayısının yaklaşık iki katı kadar kedi olduğunu ortaya koymuş. 

Şimdilerde ise Tabarca'nın turistik değerini artırmak ve kültürel mirasını korumak için çalışmalar sürüyor.

