İnsanlardan Çok Kedilerin Yaşadığı Akdeniz Adası: Tabarca!

CNN Travel'ın derlediği bilgilere göre, İspanya'nın en küçük adası Nueva Tabarca, 1.800 metre (yaklaşık 1,6 km) uzunluğunda ve en geniş noktası da yalnızca 400 metre! Adada yıl boyunca yaklaşık 50 kişi yaşıyor ve bu da Tabarca'yı İspanya'nın en küçük yerleşim merkezi yapıyor.

İspanya haritasını incelediğiniz güneydoğuda kalan Tabarca, Alicante şehrinin açıklarında yer alıyor. Bu uzun kara parçası, büyüklüğüyle olmasa bile doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla turistlerin ilgi odağı oluyor. Cam tabanlı feribotlarla ulaşım sağlayabileceğiniz bu ada, kıyıdan yalnızca birkaç mil açıkta yer alıyor.