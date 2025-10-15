Türklerin Akın Ettiği Vizesiz Balkan Ülkesi Artık AB Üyesi Oluyor, Schengen Geliyor!
Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler, son zamanlarda vatandaşlarımızın gözdesi oldu. Özellikle Balkan ülkeleri, Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görülüyor ve bu ülkelere adeta turist akını yaşanıyor. Avrupa'da en çok tercih edilen ülkelerden birisi de vizesiz seyahat edilen Karadağ.
Fakat Karadağ, AB'nin 28. üyesi olmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde öncü bir ülke olduğunu belirtiyor.
Karadağ, AB'ye üyelik için iddialı bir tarih bile veriyor!
Türklerin akın ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, AB'ye üye olmaya hazırlanıyor.
Karadağ, "2028'de 28'inci üye" olmayı hedefliyor.
