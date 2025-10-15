Türklerin Akın Ettiği Vizesiz Balkan Ülkesi Artık AB Üyesi Oluyor, Schengen Geliyor!

Vizesiz Balkan ülkeleri, son yıllarda yurtdışına seyahat planlayan Türklerin gözdesi haline geldi. Bu ülkelerden biri olan Karadağ ile Türkiye arasında ise vatandaşların her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmesini sağlayan uygulama bulunuyor. Fakat bu uygulama, Karadağ'ın AB'ye üye olmasıyla kalkabilir!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ’ın Tivat kentinde Başbakan Milojko Spajic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Leyen, 'Buraya her gelişimde Avrupa’nın kalbinin Karadağ’da attığını hissediyorum. Karadağ sadece Avrupa geleceğine bağlı değil, bu konuda son derece tutkulu. Katılım sürecinde tartışmasız bir öncü konumdasınız.' dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Karadağ'ın müzakerelerde önemli bir hız yakaladığını ifade etti ve 'Bu yıl beş başlığı daha kapatma yolundasınız.' diye ekledi.