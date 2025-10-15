onedio
Türklerin Akın Ettiği Vizesiz Balkan Ülkesi Artık AB Üyesi Oluyor, Schengen Geliyor!

Türklerin Akın Ettiği Vizesiz Balkan Ülkesi Artık AB Üyesi Oluyor, Schengen Geliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 19:06

Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler, son zamanlarda vatandaşlarımızın gözdesi oldu. Özellikle Balkan ülkeleri, Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görülüyor ve bu ülkelere adeta turist akını yaşanıyor. Avrupa'da en çok tercih edilen ülkelerden birisi de vizesiz seyahat edilen Karadağ.

Fakat Karadağ, AB'nin 28. üyesi olmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde öncü bir ülke olduğunu belirtiyor.

Karadağ, AB'ye üyelik için iddialı bir tarih bile veriyor!

Türklerin akın ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, AB'ye üye olmaya hazırlanıyor.

Türklerin akın ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, AB'ye üye olmaya hazırlanıyor.

Vizesiz Balkan ülkeleri, son yıllarda yurtdışına seyahat planlayan Türklerin gözdesi haline geldi. Bu ülkelerden biri olan Karadağ ile Türkiye arasında ise vatandaşların her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmesini sağlayan uygulama bulunuyor. Fakat bu uygulama, Karadağ'ın AB'ye üye olmasıyla kalkabilir!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ’ın Tivat kentinde Başbakan Milojko Spajic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Leyen,  'Buraya her gelişimde Avrupa’nın kalbinin Karadağ’da attığını hissediyorum. Karadağ sadece Avrupa geleceğine bağlı değil, bu konuda son derece tutkulu. Katılım sürecinde tartışmasız bir öncü konumdasınız.' dedi. 

AB Komisyonu Başkanı, Karadağ'ın müzakerelerde önemli bir hız yakaladığını ifade etti ve 'Bu yıl beş başlığı daha kapatma yolundasınız.' diye ekledi.

Karadağ, "2028'de 28'inci üye" olmayı hedefliyor.

Karadağ, "2028'de 28'inci üye" olmayı hedefliyor.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ülkesinin AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: 'AB katılım sürecinde öncü bir ülkeyiz. Hedefimiz 2028'e kadar AB üyesi olmak. Yeşil ve dijital dönüşüme katkıda bulunmaya hazırız. Modern bir ülke inşa ediyoruz.'

Von der Leyen ise 'Tüm başlıkları gelecek yıl kapatmak ve dediğiniz gibi '2028'de 28'inci üye' olmak istiyorsunuz. Bu iddialı bir hedef ama biz iddiayı severiz. Hedefe odaklanır ve birlik içinde kalırsanız Karadağ’ın bunu başarabileceğini biliyoruz.' açıklamalarına imza attı.

Basın toplantısında, Karadağ'ın AB ile uyum içinde olduğunun altı çizildi ve AB üyesi olana kadar kararlılığın ve reformların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
