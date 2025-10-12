İngiltere Tam 82 Meslek Grubu İçin "Geçici Çalışma Vizesi" Dönemini Başlatıyor!

Adayların elbette belirli seviyelerde İngilizce bilmesi gerekiyor. İşverenlerin de yerli çalışan yetiştirme ve işe alım planlarını hükümete sunmaları gerekiyor. Vizeye hak kazanan kişiler, İngiltere'de üç ila beş yıl kalabiliyor. Ancak kalıcı oturum iznine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Göç Danışma Komitesi'nin duyurusunda 'Listeye alınacak her meslek grubu, yerli iş gücünün de en etkin şekilde kullanılacağı ve yabancı işçi bağımlılığının azaltılacağı bir planla desteklenmelidir' açıklamalarına yer veriliyor. Konuya dair detayların 2026 yılı içerisinde netleşmesi bekleniyor.