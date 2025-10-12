onedio
article/comments
İngiltere Tam 82 Meslek Grubu İçin "Geçici Çalışma Vizesi" Dönemini Başlatıyor!

İngiltere Tam 82 Meslek Grubu İçin "Geçici Çalışma Vizesi" Dönemini Başlatıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
12.10.2025 - 14:55

İngiltere, işgücü açığını gidermek için yeni adımlar atmaya başladı. Reuters'ın aktardığına göre, yeni göç planı kapsamında geçici çalışma vizesi alabilecek 82 orta vasıflı meslek grubunun listesi yayınladı. Bu meslek grubunda çalışan kişiler, artık İngiltere'de çalışma vizesi sahibi olabilecek. 

Bakalım İngiltere'ye çalışma vizesiyle gidebilecek meslek grupları hangileri?

Kaynak: Reuters

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İngiltere, 82 farklı meslek grubu için yeni göçmenlik programını başlattı.

İngiltere, 82 farklı meslek grubu için yeni göçmenlik programını başlattı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, İngiltere'nin yeni göçmenlik programı Başbakan Keir Starmer'ın 'daha sıkı göç politikası'yla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Yeni göç politikası, ülkedeki bazı sektörlerde görülen ciddi eleman eksikliğini kapatmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, genel olarak lisans seviyesinin altındaki meslekleri yapan yabancı işçilere çalışma vizesi tanınacak.

Peki hangi meslek grupları var?

Listenin başında kaynakçılar, fotoğrafçılar, çevirmenler ve lojistik müdürleri bulunuyor. Devamında ise kaboratuvar teknisyenleri, yazarlar, dansçılar, koreograflar, kıyafet tasarımcıları, sigortacılar, veri analistleri, satış müdürleri, reklamcılık ve pazarlama uzmanları, boyacılar, dekoratörler, inşaat ve yapı ticareti denetçileri, enerji santrali operatörleri, döşeme ve fayans ustaları, tesisatçılar, elektrikçiler, tekne ve gemi tamircileri, araç teknisyenleri, mekanikçiler yer alıyor!

Çalışma vizesi kazanan kişiler, üç ila beş yıl İngiltere'de ikamet edebilecek.

Çalışma vizesi kazanan kişiler, üç ila beş yıl İngiltere'de ikamet edebilecek.

Adayların elbette belirli seviyelerde İngilizce bilmesi gerekiyor. İşverenlerin de yerli çalışan yetiştirme ve işe alım planlarını hükümete sunmaları gerekiyor. Vizeye hak kazanan kişiler, İngiltere'de üç ila beş yıl kalabiliyor. Ancak kalıcı oturum iznine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Göç Danışma Komitesi'nin duyurusunda 'Listeye alınacak her meslek grubu, yerli iş gücünün de en etkin şekilde kullanılacağı ve yabancı işçi bağımlılığının azaltılacağı bir planla desteklenmelidir' açıklamalarına yer veriliyor. Konuya dair detayların 2026 yılı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
