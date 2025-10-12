İngiltere Tam 82 Meslek Grubu İçin "Geçici Çalışma Vizesi" Dönemini Başlatıyor!
İngiltere, işgücü açığını gidermek için yeni adımlar atmaya başladı. Reuters'ın aktardığına göre, yeni göç planı kapsamında geçici çalışma vizesi alabilecek 82 orta vasıflı meslek grubunun listesi yayınladı. Bu meslek grubunda çalışan kişiler, artık İngiltere'de çalışma vizesi sahibi olabilecek.
Bakalım İngiltere'ye çalışma vizesiyle gidebilecek meslek grupları hangileri?
Kaynak: Reuters
İngiltere, 82 farklı meslek grubu için yeni göçmenlik programını başlattı.
Çalışma vizesi kazanan kişiler, üç ila beş yıl İngiltere'de ikamet edebilecek.
