Dünya Bunu Konuşuyor: Katy Perry ve Kanada'nın Eski Başbakanı Justin Trudeau Teknede Dudak Dudağa Yakalandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 12:44 Son Güncelleme: 12.10.2025 - 12:45

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin baş başa yemek yedikleri görüntüler bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ikili bu iddiaları reddederek “yalnızca dostuz” demişti. Fakat bu kez durum farklı! İkili, lüks bir yatta dudak dudağa görüntülendi. Aşk iddiaları artık resmen belgelenmiş oldu. 

Gelin o samimi görüntülere birlikte bakalım.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı.

Çiftin bu evlilikten bir kız çocukları bulunuyordu. Perry, ayrılığın ardından dünya turnesine çıkarak yoğun konser temposuyla gündemde kalmaya devam etmişti.

Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau’dan boşanarak ülkesinde magazin gündeminin merkezine oturmuştu.

Trudeau’nun bu ayrılığı Kanada basınında aylarca konuşulmuştu.

Daha sonra Katy Perry ve Justin Trudeau hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

İkili ilk kez Temmuz ayında, Perry’nin turnesinin Kanada ayağında bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmişti.  O dönem “sadece yakın dostuz” açıklaması yapan Perry ve Trudeau, iddiaları yalanlamıştı.

Ancak görünüşe göre artık saklanacak bir şey kalmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin paylaştığı yeni karelerde, Perry ve Trudeau ünlü şarkıcıya ait 24 metrelik “Caravelle” adlı yatta dudak dudağa görüntülendi.

Romantik anların yaşandığı sırada çevredeki balina izleme turuna çıkan turistlerin çifti fark ettiği, ancak Perry ile Trudeau’nun bu durumdan hiç rahatsız olmadıkları konuşuldu.

Göz göze kahkahalar atan ikili, gün boyu denizin tadını çıkardı. Bakalım bu görüntülerden sonra açıklama yapacaklar mı? Bekleyip göreceğiz...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetinin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
