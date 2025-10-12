Dünya Bunu Konuşuyor: Katy Perry ve Kanada'nın Eski Başbakanı Justin Trudeau Teknede Dudak Dudağa Yakalandı!
Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin baş başa yemek yedikleri görüntüler bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ikili bu iddiaları reddederek “yalnızca dostuz” demişti. Fakat bu kez durum farklı! İkili, lüks bir yatta dudak dudağa görüntülendi. Aşk iddiaları artık resmen belgelenmiş oldu.
Gelin o samimi görüntülere birlikte bakalım.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı.
Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau’dan boşanarak ülkesinde magazin gündeminin merkezine oturmuştu.
Daha sonra Katy Perry ve Justin Trudeau hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak görünüşe göre artık saklanacak bir şey kalmadı.
Romantik anların yaşandığı sırada çevredeki balina izleme turuna çıkan turistlerin çifti fark ettiği, ancak Perry ile Trudeau’nun bu durumdan hiç rahatsız olmadıkları konuşuldu.
