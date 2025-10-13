Türklerin Vatandaşlık Almak İçin Tercih Ettiği Avrupa Ülkesinde Kurallar Değişiyor
Avrupa ülkeleri, gelişmişlik düzeyleri ve yüksek refah seviyeleri sebebiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Başka ülkelerden göç edenler, Avrupa ülkelerinde vatandaş olmanın yollarını arıyor. Fakat Avrupa ülkelerinde de vatandaş olmak için aranan kriterler gün geçtikçe zorlaşıyor.
Vatandaşlık kriterlerini değiştiren ülkelerden birisi de Türklerin de sıklıkla tercih ettiği Fransa oldu. Fransız hükümeti, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni vatandaşlık kriterlerini uygulayacak.
Peki Fransa vatandaşı olmak için ne gerekiyor?
Fransa'da vatandaşlık kuralları değişiyor.
Ocak ayından önce başvurusunu yapanlar yeni yönetmelikten etkilenmeyecek.
