Türklerin Vatandaşlık Almak İçin Tercih Ettiği Avrupa Ülkesinde Kurallar Değişiyor

Türklerin Vatandaşlık Almak İçin Tercih Ettiği Avrupa Ülkesinde Kurallar Değişiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 11:50

Avrupa ülkeleri, gelişmişlik düzeyleri ve yüksek refah seviyeleri sebebiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Başka ülkelerden göç edenler, Avrupa ülkelerinde vatandaş olmanın yollarını arıyor. Fakat Avrupa ülkelerinde de vatandaş olmak için aranan kriterler gün geçtikçe zorlaşıyor. 

Vatandaşlık kriterlerini değiştiren ülkelerden birisi de Türklerin de sıklıkla tercih ettiği Fransa oldu. Fransız hükümeti, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni vatandaşlık kriterlerini uygulayacak.

Peki Fransa vatandaşı olmak için ne gerekiyor?

Fransa'da vatandaşlık kuralları değişiyor.

Fransa'da vatandaşlık kuralları değişiyor.

Fransa, Türklerin vatandaşlık için başvurduğu ülkeler arasında yer alıyor. Fransız kaynakların aktardığına göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlığa geçiş koşullarını değiştirme kararı aldı. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. 

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Fransa vatandaşlığına başvuranların dil yeterliliğine, toplumsal uyumuna, sabıka durumuna ve iş hayatına entegrasyonuna bakılacak. Vatandaşlık için başvuranlardan hem sözlü hem yazılı B2 seviyesinde Fransızca bilmesi istenecek. Ayrıca oturum izni için başvuranların da 'toplumsal uyum düzeyini ölçen' vatandaşlık sınavına girmesi talep edilecek.

Fransız vatandaşıyla evlilik yoluyla vatandaşlık talep eden yabancılar da yeni yönetmeliğe tabi tutulacak.

Ocak ayından önce başvurusunu yapanlar yeni yönetmelikten etkilenmeyecek.

Ocak ayından önce başvurusunu yapanlar yeni yönetmelikten etkilenmeyecek.

Fransız İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgede “Fransız olmak kazanılmalı ve ciddi ölçütler uygulanmalı” ifadesine yer verdi. Bu karara göre, önceki başvurularda istenen B1 düzeyindeki Fransızca bilgisi artık B2 düzeyinde isteniyor. Ayrıca başvuru sırasında kişinin Fransa’ya yasal yollarla giriş yaptığı da belgelemesi gerekiyor.  Başvuranlardan en az 24 aylık süreli iş sözleşmesi ya da süresiz iş kontratı talep edilmesi bekleniyor.

Halihazırda Fransa vatandaşlığı başvurusu olanlar veya yeni yıldan önce başvuracak olanlar bu yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

