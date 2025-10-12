Harvard Üniversitesi'nin Araştırmasına Göre Bu Aylarda Doğan Bebekler Daha Zeki Olabilir!
Başarının hem genetikle hem de çevreyle ilgili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu görüşünüzde elbette haklısınız, fakat bilmeniz gereken bir şey daha var! Harvard Üniversitesi'nin araştırması, yılın belirli aylarında doğan çocukların uzun vadede daha başarılı olabileceğini ortaya koydu.
Üstelik bunun oldukça mantıklı bir açıklaması da var!
Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğan çocuklar daha başarılı olabilir!
Yalnızca akademik konuda değil, sosyal ve duygusal becerilerde de büyük bir değişim söz konusu.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
