Harvard Üniversitesi'nin Araştırmasına Göre Bu Aylarda Doğan Bebekler Daha Zeki Olabilir!

Araştırma, bu minik yaş farkının yetişkinlikte çok önemli olmadığını ancak erken çocukluk dönemindeki nörolojik olgunluğun, dikkat süresi ve motor beceriler açısından devasa bir uçurum yarattığını ortaya koyuyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğan çocuklar, kendilerinden daha olgun akranlarına ayak uydurabilmek için sürekli 'ekstra çaba' gösteriyor. Bu da çocuğun problem çözme, yaratıcılık ve bilişsel gelişimlerini destekliyor, kısaca daha 'zeki' hale getiriyor.

Aynı zamanda bu çocuklar sosyal ve duygusal beceriler konusunda da kayda değer bir gelişim gösteriyor. Gruba uyum sağlamaya çalışan çocuklar etkili iletişim kurmayı, empatiyi ve adaptasyonu öğreniyor. Bu yaşlarda zorluklarla mücadele eden çocuklar, hayal kırıklığına karşı daha yüksek bir tolerans sergiliyor dolayısıyla yetişkinlik hayatında daha fazla risk alıp daha fazla başarılı olabiliyor.

Harvard araştırmacıları, bu sonucun bir 'kader' olmadığını, zekada genetik, aile ortamı, eğitim kalitesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi birçok faktörün etkili olduğunun altını çiziyor. Özet olarak çocuğunuz bu aylarda doğmamış olsa bile onun merakını teşvik etmek, öğrenme sevgisini aşılamak ve elbette potansiyeline ulaşmasını sağlamak çocuğunuzun uzun vadede başarılı olmasının anahtarı!