Harvard Üniversitesi'nin Araştırmasına Göre Bu Aylarda Doğan Bebekler Daha Zeki Olabilir!

Harvard Üniversitesi'nin Araştırmasına Göre Bu Aylarda Doğan Bebekler Daha Zeki Olabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 08:56

Başarının hem genetikle hem de çevreyle ilgili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu görüşünüzde elbette haklısınız, fakat bilmeniz gereken bir şey daha var! Harvard Üniversitesi'nin araştırması, yılın belirli aylarında doğan çocukların uzun vadede daha başarılı olabileceğini ortaya koydu. 

Üstelik bunun oldukça mantıklı bir açıklaması da var!

Kaynak

Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğan çocuklar daha başarılı olabilir!

Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğan çocuklar daha başarılı olabilir!

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğan çocukların uzun vadede daha başarılı olabileceğini ortaya koydu. Bu çocukların bilişsel yeteneklerini gösterme konusunda daha becerikli olabileceği ortaya çıktı. 

Peki neden?

Çocukların doğum aylarının 'astrolojik olarak' zeki olmalarıyla bir alakası yok. Aksine, bu aylarda doğan çocuklar genellikle eğitim hayatlarına akranlarından bir yaş daha küçük başladığı için eğitim hayatlarında daha dirençli, daha uyumlu ve daha zeki olabiliyorlar. Bu da, uzun vadede Ekim, Kasım, Aralık ayında doğan çocukların daha başarılı olmasını sağlıyor.

Yalnızca akademik konuda değil, sosyal ve duygusal becerilerde de büyük bir değişim söz konusu.

Yalnızca akademik konuda değil, sosyal ve duygusal becerilerde de büyük bir değişim söz konusu.

Araştırma, bu minik yaş farkının yetişkinlikte çok önemli olmadığını ancak erken çocukluk dönemindeki nörolojik olgunluğun, dikkat süresi ve motor beceriler açısından devasa bir uçurum yarattığını ortaya koyuyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğan çocuklar, kendilerinden daha olgun akranlarına ayak uydurabilmek için sürekli 'ekstra çaba' gösteriyor. Bu da çocuğun problem çözme, yaratıcılık ve bilişsel gelişimlerini destekliyor, kısaca daha 'zeki' hale getiriyor.

Aynı zamanda bu çocuklar sosyal ve duygusal beceriler konusunda da kayda değer bir gelişim gösteriyor. Gruba uyum sağlamaya çalışan çocuklar etkili iletişim kurmayı, empatiyi ve adaptasyonu öğreniyor. Bu yaşlarda zorluklarla mücadele eden çocuklar, hayal kırıklığına karşı daha yüksek bir tolerans sergiliyor dolayısıyla yetişkinlik hayatında daha fazla risk alıp daha fazla başarılı olabiliyor.

Harvard araştırmacıları, bu sonucun bir 'kader' olmadığını, zekada genetik, aile ortamı, eğitim kalitesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi birçok faktörün etkili olduğunun altını çiziyor. Özet olarak çocuğunuz bu aylarda doğmamış olsa bile onun merakını teşvik etmek, öğrenme sevgisini aşılamak ve elbette potansiyeline ulaşmasını sağlamak çocuğunuzun uzun vadede başarılı olmasının anahtarı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
