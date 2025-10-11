onedio
Modern İlişkilerin Görünmeyen Yükü: Erkek Dadılığı Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 09:20

Günümüz flört dünyasında kadınların en çok dile getirdiği yorgunluklardan biri, ilişkilerdeki duygusal iş yükü. Partnerinin stresini yönetmek, onun yerine arkadaşlarıyla iletişim kurmak ya da zor konuşmaları başlatmak artık çoğu kadının rutinine dönüştü. Uzmanlar bu durumu 'mankeeping' yani 'erkek dadılığı' olarak tanımlıyor. 

Peki bu kavram neden ortaya çıktı ve ne demek?

Kaynak 1, Kaynak 2

İlk önce şu soruyla başlayalım: Ne demek bu erkek dadılığı?

Psikolog Angelica Puzio Ferrara, Stanford Üniversitesi’nde yürüttüğü araştırmalarla 'mankeeping' kavramını literatüre kazandırdı. Ferrara, bu terimi 'kadınların, hayatlarındaki erkeklerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı görünmez emek' olarak tanımlıyor. 

Yani sadece partnerin duygularını dinlemekten ibaret değil; onun sosyal bağlarını kurmak, arkadaşlarıyla iletişimini sürdürmesini sağlamak, hatta bazen hayat koçu gibi yönlendirmelerde bulunmak da bu tanıma dahil.

Ferrara’ya göre erkek dadılığı, erkeklerin giderek azalan dostluk bağlarının sonucu.

Araştırmalar, Amerika’daki erkeklerin beşte birinin yakın arkadaşı olmadığını söylüyor. Kadınlar ise çok daha geniş sosyal ağlara ve duygusal paylaşımlara sahip. Bu fark, erkeklerin duygusal yüklerini partnerlerine aktarmasına neden oluyor.

Zamanla kadınlar; stres yöneticisi, motivasyon koçu ve sosyal planlayıcıya dönüşüyor. İşin ironik tarafı, bu yükün karşılığı yok. Pek çok kadın, aynı desteği geri alamadığını ve partnerinin kendi duygularını anlamakta yetersiz kaldığını söylüyor. Sonuç? Yorgunluk, tükenmişlik ve ilişkilerden uzaklaşma isteği.

Kadınlar artık duygusal iş yapmak istemiyor.

Ferrara’nın araştırması, kadınların bu tek taraflı düzeni sorgulamaya başladığını ortaya koyuyor. Pek çok kadın artık ilişkide olmak ile duygusal dadılık yapmak arasına net bir çizgi çekiyor. 2020 Pew Research verilerine göre, bekar kadınların yalnızca yüzde 38’i aktif olarak ilişki arıyor. Erkeklerde bu oran yüzde 61. Yani kadınlar aşktan değil, yorgunluktan uzaklaşıyor.

The Guardian, mankeeping’i 'modern ilişkilerin görünmeyen yükü' olarak tanımlıyor. Kadınlar artık partnerin duygusal sorumluluğunu taşımak istemiyor; eşitlik, empati ve paylaşım istiyor. Çünkü sevgili olmak, birini büyütmek ya da düzeltmek anlamına gelmiyor.

Sizin ilişkilerinizde bu duruma rastladığınız oldu mu? Yorumlara bekliyoruz...

