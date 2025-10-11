Modern İlişkilerin Görünmeyen Yükü: Erkek Dadılığı Nedir?

Günümüz flört dünyasında kadınların en çok dile getirdiği yorgunluklardan biri, ilişkilerdeki duygusal iş yükü. Partnerinin stresini yönetmek, onun yerine arkadaşlarıyla iletişim kurmak ya da zor konuşmaları başlatmak artık çoğu kadının rutinine dönüştü. Uzmanlar bu durumu 'mankeeping' yani 'erkek dadılığı' olarak tanımlıyor.

Peki bu kavram neden ortaya çıktı ve ne demek?

Kaynak 1, Kaynak 2