Fransızların Bebeklerine Meşhur Türk İsmini Vermeye Başladığı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
14.10.2025 - 10:32

Türkçe kökenli isimler uluslararası alanda gündem olmaya başladı, biliyorsunuz. Özellikle Almanya'da, Hollanda'da ve Fransa'da ikamet eden Türkler nedeniyle Türkçe isimler de herkesin dikkatini çekiyor. Son olarak Almanya'da Dilara isminin pek de iyi bir şöhreti olmadığını öğrenmiştik!

Fransa'da ise durum farklı. Fransız aileler bebeklerine artık o meşhur Türk ismini veriyor.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Fransız aileler de bebeklerine 'Dilara' ismini vermeye başladı. Dilara ismi 'kalpleri fetheden, gönülçelen' anlamlarına geliyor. Tınısı ve anlamıyla sevilen Dilara ismi son zamanlarda Avrupa'da popüler hale gelmiş durumda. Fransızcada yumuşak bir şekilde telaffuz edilen bu isim, duygusal çağrışımlarla öne çıkıyor. Bu ismin enerjisi incelendiğinde ise karşımıza duygusal, yardımsever ve empat kişiler karşımıza çıkıyor.

2025 yılı verilerine göre Fransa'da yaklaşık bin 300 kişide Dilara ismi olduğu aktarılıyor. Ebeveynler, ismin üç heceli melodik yapısını, kolay telaffuzunu ve zarif havasını 'egzotik ama şık' diyerek anlatıyor. 

Ayrıca Dilara ismine tını olarak benzeyen Clara ismi de en popüler 100 isim arasında yer alıyor.

Fransa'da Dilara isminin kullanımı son yıllarda düşmüş gibi görünüyor. Buna rağmen, 2025 yılında 1.300 kişide Dilara isminin olduğu söyleniyor. ChatGPT'nin cevabına göre, CePeutServir sitesi, Fransa’da 1900–2024 döneminde “Dilara” isminin yaklaşık 1.300 kez verildiğini doğruluyor. Ayrıca MeilleursPrenoms sitesi de “Dilara” isminin “2020 yılında 113 ile rekor düzeye ulaştığını' ifade ediyor. 

Franszı aileler aynı zamanda kız çocuklarına Leyla, Ayla, Aylin gibi tınısı hoş olan isimler de veriyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
