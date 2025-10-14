Fransızların Bebeklerine Meşhur Türk İsmini Vermeye Başladığı Ortaya Çıktı!

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Fransız aileler de bebeklerine 'Dilara' ismini vermeye başladı. Dilara ismi 'kalpleri fetheden, gönülçelen' anlamlarına geliyor. Tınısı ve anlamıyla sevilen Dilara ismi son zamanlarda Avrupa'da popüler hale gelmiş durumda. Fransızcada yumuşak bir şekilde telaffuz edilen bu isim, duygusal çağrışımlarla öne çıkıyor. Bu ismin enerjisi incelendiğinde ise karşımıza duygusal, yardımsever ve empat kişiler karşımıza çıkıyor.

2025 yılı verilerine göre Fransa'da yaklaşık bin 300 kişide Dilara ismi olduğu aktarılıyor. Ebeveynler, ismin üç heceli melodik yapısını, kolay telaffuzunu ve zarif havasını 'egzotik ama şık' diyerek anlatıyor.

Ayrıca Dilara ismine tını olarak benzeyen Clara ismi de en popüler 100 isim arasında yer alıyor.