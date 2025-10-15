Yoksa Siz misiniz? Türkiye'nin En Mutsuz Meslek Grupları Belli Oldu!

Sahip olduğunuz meslekten mutlu musunuz? Yapılan çalışmalar, dünya genelinde çalışanların yüzde 87’sinin, Türkiye’de ise yüzde 85’inin iş yerinde mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak Türkiye'de çalışanların iş memnuniyetine ilişkin yapılan bir çalışma gündemimize geldi.

Ekonomim'in aktardığı bu çalışmanın sonucunda, Türkiye'deki en mutsuz meslekler de belli oldu.

Kaynak: Ekonomim