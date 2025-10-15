onedio
Yoksa Siz misiniz? Türkiye'nin En Mutsuz Meslek Grupları Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
15.10.2025 - 21:54

Sahip olduğunuz meslekten mutlu musunuz? Yapılan çalışmalar, dünya genelinde çalışanların yüzde 87’sinin, Türkiye’de ise yüzde 85’inin iş yerinde mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak Türkiye'de çalışanların iş memnuniyetine ilişkin yapılan bir çalışma gündemimize geldi.

Ekonomim'in aktardığı bu çalışmanın sonucunda, Türkiye'deki en mutsuz meslekler de belli oldu.

Kaynak: Ekonomim

Çalışanların yüzde 87'si işinden memnun değil!

2016 yılında dünya genelinde yapılan bir çalışma, çalışanların yüzde 87'sinin işin memnun olmadığını ortaya çıkarmıştı. Aynı çalışma, Türkiye'deki çalışanların ise yüzde 85'inin memnun olmadığını ortaya koymuştu. Son olarak Ekonomim'in aktardığına göre 'iş tatmini, maaş beklentisi, çalışma koşulları ve stres düzeyi' gibi kriterler dikkate alınarak yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada, Türkiye'deki en mutsuz meslek grupları belli oldu. 

Uzmanlar, özellikle yoğun stresin, uzun mesai saatlerinin ve düşük ücretlerin çalışanların memnuniyetini düşürdüğünü aktarıyor. Özellikle pandemi sonrasında artan ekonomik baskılar, çalışanları olumsuz etkilemeye başladı.

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!

1. Muhasebeci

2. Kasiyer

3. Güvenlik görevlisi

4. Gözetmen

5. Sunucu

6. Saha servis mühendisi

7. Müşteri hizmetleri uzmanı

8. Hemşire

Sizce bu listede olması gereken başka meslek var mı? 

Dilara Bağcı Peker
