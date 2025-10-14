onedio
Ne Kapadokya Ne İstanbul: Türkiye'ye Gelen Turistler Binlerce Yıllık Bu Şehrimize Akın Ediyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 12:37

Ülkemiz, hem tarihi hem doğası hem de leziz yemekleriyle turistlerin gözdesi. Yaz turizmi açısından ayrı, kış turizmi açısından ayrı bir noktada olan ülkemizde her zevke hitap edebilecek tatil rotaları bulmak mümkün. Kapadokya, Pamukkale, Efes gibi tarihi ve doğal güzellikler yıllardır milyonlarca turisti ağırlarken son yıllarda başka bir şehrimiz daha turistlerin favorisi haline geldi. 

Dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, hem gastronomisi hem tarihi sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Gaziantep, dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alıyor.

Dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Gaziantep, aynı zamanda 'UNESCO’nun gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na dahil edilen ilk Türk şehri oldu. Kalesi ve müzeleriyle öne çıkan Gaziantep'te tarihi hanlar, camiler, hamamlar ve asırlık çarşılar dikkat çekiyor. Tarihi yapıların dokusunu hala koruduğu kadim bir şehir olan Gaziantep, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Tarih, inanç ve kültür turizminin merkezi arasında yer alan Gaziantep, artık turistler için değişmez bir rota haline geldi. Özellikle sıcak yaz aylarından sonra serin sonbahar günlerinde gezilmesi tavsiye edilen bu şehrimiz, şimdilerde de tarih ve gastronomi meraklılarını bekliyor!

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist!

Yerli ve yabancı tur firmaları, genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne tur düzenleyerek geziseverleri bu kadim şehirle tanıştırıyor. Turistler, Gaziantep Kalesi ve çevresinde tarihi dokuyu hissederken aynı zamanda Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'nda yöresel lezzetleri tatma fırsatı elde ediyor. Ziyaretçiler ayrıca yöresel yemenileri, bakır işçiliğini ve sedefkar ustalığını keşfetme fırsatı elde ediyor.

Hanlar, çarşılar, müzeler, konaklar....Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarih ve kültürle iç içe olan Gaziantep’i tercih eden turistler her açıdan kültürel bir gezi yapmış oluyor.

Gaziantep'e en çok da Japon turistler akın ediyor. Japon turist Tomoko Yamaguchi de Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere tarihi hanları, cıvıl cıvıl sokakları ve kale çevresini çok sevdiğini belirtiyor.

Gaziantep demek katmer demek, baklava demek.

'Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu' sözünün ne kadar doğru olduğunu Gaziantep'e gelince fark edeceksiniz. Rumkale, Zeugma Antik Kent, Zeugma Mozaik Müzesi, Kurtuluş Camii ve Zincirli Bedesten gibi tarihi yapıların yanısıra Gaziantep'te bir lezzet turu da sizi bekliyor.

Antep fıstığı, baklava, katmer, beyran gibi şehrin eşsiz lezzetlerini tatmayı, kebaplarından yemeyi sakın ihmal etmeyin.

