Ne Kapadokya Ne İstanbul: Türkiye'ye Gelen Turistler Binlerce Yıllık Bu Şehrimize Akın Ediyor!
Ülkemiz, hem tarihi hem doğası hem de leziz yemekleriyle turistlerin gözdesi. Yaz turizmi açısından ayrı, kış turizmi açısından ayrı bir noktada olan ülkemizde her zevke hitap edebilecek tatil rotaları bulmak mümkün. Kapadokya, Pamukkale, Efes gibi tarihi ve doğal güzellikler yıllardır milyonlarca turisti ağırlarken son yıllarda başka bir şehrimiz daha turistlerin favorisi haline geldi.
Dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, hem gastronomisi hem tarihi sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Gaziantep, dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alıyor.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist!
Gaziantep demek katmer demek, baklava demek.
