Avrupa’ya Giriş Çıkış Sistemi Değişiyor! Pasaport Kontrollerine Son

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 12:16

Avrupa Birliği, seyahat sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Schengen bölgesine girişlerde pasaport dönemi kapanıyor. Yerini artık yüz tanıma ve parmak iziyle kimlik doğrulaması alacak. Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşını ilgilendiren bu sistem, sınır güvenliğini artırmayı ve sahte kimlik kullanımını önlemeyi amaçlıyor.

12 Ekim’de yürürlüğe girecek olan Giriş/Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES), Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşını doğrudan etkileyecek.

Yeni sistemin amacı, sınır güvenliğini artırmak ve sahte kimlik kullanımını önlemek. Uygulama 2026’da tamamen devreye girecek.

Yeni dönemde Schengen bölgesine giriş yapan yolcular, havaalanı, tren istasyonu veya kara sınırında pasaport göstermek yerine dijital kiosklar aracılığıyla kimlik doğrulaması yapacak. Kiosklar, yolcuların yüzünü tarayacak ve parmak izlerini sisteme kaydedecek.

AB Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, sistemin dış sınırların daha güvenli hale gelmesini sağlayacağını ve kontrolleri hızlandıracağını belirtti.

Frontex Sözcüsü Chris Borowski ise yolcuların sınırda daha az vakit kaybetmesi için bir mobil uygulama geliştirildiğini açıkladı. Yeni sistem, başta Yunanistan, İtalya, Macaristan, İsveç ve Portekiz olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanacak. Bu ülkelerde sınır geçişleri artık dijital sistem üzerinden yapılacak.

12 yaşın altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak. Alınan veriler üç yıl boyunca sistemde tutulacak; vize süresini aşan yolcuların verileri ise beş yıl boyunca saklanacak.

AB yetkililerine göre sistem, vizeden muaf olan ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık vatandaşlarını da kapsayacak.

Ancak İrlanda ve Güney Kıbrıs vatandaşları ile AB oturum izni sahipleri yeni uygulamadan muaf olacak. Avrupa Birliği ayrıca 2026’da ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi) adında yeni bir dijital vize programını devreye sokacak. 

Bu sistemle, vizeden muaf ülkelerden gelen yolcuların Avrupa’ya girmeden önce çevrim içi izin alması gerekecek. Yetkililer, yeni sistemin Avrupa sınırlarını dijitalleştirerek güvenliği artıracağını savunuyor.

Karianos Karia

İnsanlığın yaşamına kolaylık (!) diye sunulan bir çok inovasyon, bireyden tebaya hatta veriye / nesneye geçişe hizmet eden araçlar.. İnsani teknolojiye sonu... Devamını Gör

d cord

Dünyadaki tüm insanlar otomatikman fişlenecek, geleceğe dönüş

onnet50

Daha kritik problemler var mesela vfs global ve idata gibi randevuları vatandaşa kapatıp aracı firmalara satmaları gibi. Önce bunu düzeltin!