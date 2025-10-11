Avrupa’ya Giriş Çıkış Sistemi Değişiyor! Pasaport Kontrollerine Son

Frontex Sözcüsü Chris Borowski ise yolcuların sınırda daha az vakit kaybetmesi için bir mobil uygulama geliştirildiğini açıkladı. Yeni sistem, başta Yunanistan, İtalya, Macaristan, İsveç ve Portekiz olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanacak. Bu ülkelerde sınır geçişleri artık dijital sistem üzerinden yapılacak.

12 yaşın altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak. Alınan veriler üç yıl boyunca sistemde tutulacak; vize süresini aşan yolcuların verileri ise beş yıl boyunca saklanacak.