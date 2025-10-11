Avrupa’ya Giriş Çıkış Sistemi Değişiyor! Pasaport Kontrollerine Son
Avrupa Birliği, seyahat sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Schengen bölgesine girişlerde pasaport dönemi kapanıyor. Yerini artık yüz tanıma ve parmak iziyle kimlik doğrulaması alacak. Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşını ilgilendiren bu sistem, sınır güvenliğini artırmayı ve sahte kimlik kullanımını önlemeyi amaçlıyor.
12 Ekim’de yürürlüğe girecek olan Giriş/Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES), Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşını doğrudan etkileyecek.
AB Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, sistemin dış sınırların daha güvenli hale gelmesini sağlayacağını ve kontrolleri hızlandıracağını belirtti.
AB yetkililerine göre sistem, vizeden muaf olan ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık vatandaşlarını da kapsayacak.
İnsanlığın yaşamına kolaylık (!) diye sunulan bir çok inovasyon, bireyden tebaya hatta veriye / nesneye geçişe hizmet eden araçlar.. İnsani teknolojiye sonu... Devamını Gör
Dünyadaki tüm insanlar otomatikman fişlenecek, geleceğe dönüş
Daha kritik problemler var mesela vfs global ve idata gibi randevuları vatandaşa kapatıp aracı firmalara satmaları gibi. Önce bunu düzeltin!