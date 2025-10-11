onedio
Etiketler Değişti! Market, Restoran ve Kafelerde Yeni Dönem

Dilara Şimşek
11.10.2025 - 11:05

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta fiyat etiketiyle ilgili yeni düzenlemeyi duyurmuştu. Fiyat Etiketi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece market, restoran ve kafelerde yeni dönem başlamış oldu. İndirim hesaplaması değişti, etiketlerde yeni maddeler yer aldı... Fiyat hesaplaması yapana ise ceza yağacak. İşte etikette yeni dönemin detayları.

Fiyat etiketleri değişti. Yeni dönem başlamış oldu.

Yönetmelikte pek çok değişiklik yer aldı. Artık ürünlerin tartıldığı kapların ağırlığı fiyatlara yansıtılmayacak.

Etiketlere karekök yerleştirilecek. Tüketiciler bu karekodları okutarak fiyat bilgisine kolaylıkla ulaşabilecek. Karekodların okunması için özel cihazlar ulaşılabilir noktalara yerleştirilecek. 

Restoran, kafe, lokanta, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti veren iş yerlerinde fiyat listesi zorunlu olacak. Bu fiyat listeleri belge, levha veya pano şeklinde işletmenin girişine asılacak ya da masada zorunlu bulunacak. Tüketici talep ederse fiyat listesi ayrıca verilmesi zorunlu.

Ürünlere yapılacak indirimin hesaplaması değişti.

Tüm ürünlerin fiyat listesinde yer alması zorunlu olacak. Listede fiyatların dışında alınan servis ücreti ya da ek ücretler açıkça yazılacak. İndirimli satılan ürünlerde indirim tarihinde 10 gün önceki en düşük fiyat hesap alınacak. Meyve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde indirim hesaplaması indirimli fiyattan önceki fiyat dikkate alınacak. 

Fiyat listelerinin Ticaret Bakanlığı'na aktarılması zorunlu olacak. Öte yandan fiyat lsteleri veya hatalı belirtilen her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.

