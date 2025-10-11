Etiketler Değişti! Market, Restoran ve Kafelerde Yeni Dönem

Tüm ürünlerin fiyat listesinde yer alması zorunlu olacak. Listede fiyatların dışında alınan servis ücreti ya da ek ücretler açıkça yazılacak. İndirimli satılan ürünlerde indirim tarihinde 10 gün önceki en düşük fiyat hesap alınacak. Meyve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde indirim hesaplaması indirimli fiyattan önceki fiyat dikkate alınacak.

Fiyat listelerinin Ticaret Bakanlığı'na aktarılması zorunlu olacak. Öte yandan fiyat lsteleri veya hatalı belirtilen her bir ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.