Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltan Hackerların ‘Türkçe’ Konuştuğu Ortaya Çıktı
Siber güvenlik araştırması Cleafy, sahte bir uygulama üzerinden Android telefonlara saldırı düzenlendiğini ortaya çıkardı. Banka hesaplarını boşaltan bu kötü amaçlı yazılımın kurulumunda Türkçe kelimeler dikkat çekti. Euronews’ten Çağla Üren’in haberine göre saldırının Türkiye kaynaklı olduğu ileri sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu uygulamayı indirenler dikkat! Banka hesabınız saniyeler içerisinde boşalabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hackerlar Türkçe konuşuyor! Saldırının Türkiye kaynaklı olduğu ileri sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın