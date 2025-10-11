Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltan Hackerların ‘Türkçe’ Konuştuğu Ortaya Çıktı

Cleafy isimli şirket saldırının Türkiye kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Bunun nedeni ise saldırıyı gerçekleştiren grubun Türkçe konuşmasıydı. Peki ama nasıl?

Zararlı yazılımın hazırlandığı kodların içinde Türkçe kelimeler bulunuyor.

uzaktan komutları yöneten temel bir fonksiyonun adının Uzaktan komut yöneten fonksiyonun kodu “ArkaUcKomutIsleyicisi” olarak yazılmıştı. Bu ifade İngilizceye “Backend Command Handler” olarak çevriliyor.

Yazılımın kontrol yapısında yer alan kelimeler ise şöyle:

Etiket, Favori_durumu, Bot_notu…

Ancak bir diğer ipucu ise hackerların yazılıma yazdığı notlardı: “7k atılan piç şifre z”

Bunun 7 bin euro tutarında bir para transferi denemesi olduğu düşünülüyor. ‘Piç’ kelimesi hakaret için kullanılırken ‘z’ harfi ise şekilli ekran kilidi anlamına geliyor.