onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltan Hackerların ‘Türkçe’ Konuştuğu Ortaya Çıktı

Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltan Hackerların ‘Türkçe’ Konuştuğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 09:40

Siber güvenlik araştırması Cleafy, sahte bir uygulama üzerinden Android telefonlara saldırı düzenlendiğini ortaya çıkardı. Banka hesaplarını boşaltan bu kötü amaçlı yazılımın kurulumunda Türkçe kelimeler dikkat çekti. Euronews’ten Çağla Üren’in haberine göre saldırının Türkiye kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu uygulamayı indirenler dikkat! Banka hesabınız saniyeler içerisinde boşalabilir.

Bu uygulamayı indirenler dikkat! Banka hesabınız saniyeler içerisinde boşalabilir.

Dolandırıcılık tespit firması Cleafy, ilginç bir rapor hazırladı. Avrupa’da 3 binden fazla Android cihazın etkilendiği kötü amaçlı yazılım banka hesaplarını saniyeler içinde boşaltıyor. ‘Mobdro Pro IP TV + VPN’ isimli sahte uygulamayı indirenler film, dizi ve spor yayınlarına ücretsiz ulaşabileceğini düşünürken büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kalıyor.

Uygulamanın içinde bulunan ve son derece kötü amaçlı bir yazılım olarak nitelendirilen ‘Kleopatra’ cihazların uzaktan tam kontrolünü ele geçiriyor.

Hackerlar Türkçe konuşuyor! Saldırının Türkiye kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Hackerlar Türkçe konuşuyor! Saldırının Türkiye kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Cleafy isimli şirket saldırının Türkiye kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Bunun nedeni ise saldırıyı gerçekleştiren grubun Türkçe konuşmasıydı. Peki ama nasıl?

Zararlı yazılımın hazırlandığı kodların içinde Türkçe kelimeler bulunuyor. 

uzaktan komutları yöneten temel bir fonksiyonun adının Uzaktan komut yöneten fonksiyonun kodu “ArkaUcKomutIsleyicisi” olarak yazılmıştı. Bu ifade İngilizceye “Backend Command Handler” olarak çevriliyor.

Yazılımın kontrol yapısında yer alan kelimeler ise şöyle:

Etiket, Favori_durumu, Bot_notu…

Ancak bir diğer ipucu ise hackerların yazılıma yazdığı notlardı: “7k atılan piç şifre z”

Bunun 7 bin euro tutarında bir para transferi denemesi olduğu düşünülüyor. ‘Piç’ kelimesi hakaret için kullanılırken ‘z’ harfi ise şekilli ekran kilidi anlamına geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın