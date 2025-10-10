Hatırlayamadığınız Çocukluk Anılarını Geri Getirmenin Sırrı Telefonunuzda Saklı!

Katılımcılar, yüzlerinin çocuk haline dijital olarak dönüştürüldüğü bir canlı video akışını izlediler. Ekrandaki yüz, katılımcıların hareketlerini birebir yansıtarak, gençleştirilmiş yüzün adeta kendi yüzleriymiş gibi bir algı yaratmasını sağladı. Kontrol grubundaki katılımcılar ise sadece değiştirilmemiş yetişkin yüzlerini gördü.

Deneyin ardından katılımcılar, hem çocukluk hem de son bir yıl içindeki anılarını hatırlamaları için özel bir görüşmeye alındı. Araştırma, çocuk yüzünü benimseyen katılımcıların, kendi yetişkin yüzlerini görenlere kıyasla çocukluk anılarından daha fazla detay hatırladığını ortaya koydu.