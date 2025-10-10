onedio
Hatırlayamadığınız Çocukluk Anılarını Geri Getirmenin Sırrı Telefonunuzda Saklı!

Hatırlayamadığınız Çocukluk Anılarını Geri Getirmenin Sırrı Telefonunuzda Saklı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 13:03

Hepimizin içinde, bir zamanlar yaşayıp sonra unuttuğumuz çocukluk anıları vardır. Peki kaybolmuş bu anıları yeniden hatırlamak mümkün mü? Yeni bir araştırma, dijital bir “bebek filtresi” sayesinde bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/sc...
Cambridge’deki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırmacılar, 50 gönüllüyle ilginç bir deney gerçekleştirdi.

Katılımcılar, yüzlerinin çocuk haline dijital olarak dönüştürüldüğü bir canlı video akışını izlediler. Ekrandaki yüz, katılımcıların hareketlerini birebir yansıtarak, gençleştirilmiş yüzün adeta kendi yüzleriymiş gibi bir algı yaratmasını sağladı. Kontrol grubundaki katılımcılar ise sadece değiştirilmemiş yetişkin yüzlerini gördü.

Deneyin ardından katılımcılar, hem çocukluk hem de son bir yıl içindeki anılarını hatırlamaları için özel bir görüşmeye alındı. Araştırma, çocuk yüzünü benimseyen katılımcıların, kendi yetişkin yüzlerini görenlere kıyasla çocukluk anılarından daha fazla detay hatırladığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Dr. Utkarsh Gupta, “Hatırladığımız anılar sadece gördüklerimizle değil, bedenimizle yaşadıklarımızla da bağlantılı” diyor.

Araştırmacılar, bedensel algının hatırlamayı kolaylaştırabileceğini ve çocuk yüzünü deneyimlemenin beynin hafızadaki izleri canlandırmasını sağladığını düşünüyor. Prof. Jane Aspell, “Çocukken farklı bir bedene sahiptik. Bu bedensel deneyimi yeniden yaşamak, kaybolmuş anıları gün yüzüne çıkarabilir” diyor. Araştırmacılar, gelecekte bu tür beden illüzyonlarının farklı yaş dönemlerinden anılara erişimde ve hafıza sorunları yaşayan kişiler için terapötik yöntemler geliştirmede kullanılabileceğini öngörüyor.

Kısacası dijital filtreler sadece sosyal medyada eğlence için değil, belki de hafızamızın kapılarını yeniden açmak için de bir anahtar olabilir.

