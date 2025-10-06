Yoksa 'Aura' mı? Tüm Canlıların Ölünce Sönen Garip Bir Işık Saçtığı Kanıtlandı
Bu fantastik bir hikayeden bir sahne değil. Yapılan araştırmalar, tüm canlıların yaşamları boyunca hafif bir ışık yaydığını ve öldüklerinde bu ışığın tamamen kaybolduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bu keşfin gelecekte hastalıkları ve canlıların hayati durumunu takip etmek için yeni ve etkili yöntemler geliştirilmesine öncülük edebileceğini belirtiyor.
Canlı organizmalar, metabolizmaları sayesinde hayatlarını sürdürür. Bu metabolik süreçler sırasında reaktif oksijen türleri (ROS) denilen moleküller oluşur.
Calgary Üniversitesi araştırmacıları, canlı ve ölü farelerin ışık yayımını karşılaştırdı.
Araştırmada bitkiler de incelendi. Sıcaklık değişimleri, yaralanmalar ve kimyasal uygulamalar bitkilerde UPE’yi artırdı.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
