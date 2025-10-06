onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yoksa 'Aura' mı? Tüm Canlıların Ölünce Sönen Garip Bir Işık Saçtığı Kanıtlandı

Yoksa 'Aura' mı? Tüm Canlıların Ölünce Sönen Garip Bir Işık Saçtığı Kanıtlandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 16:41

Bu fantastik bir hikayeden bir sahne değil. Yapılan araştırmalar, tüm canlıların yaşamları boyunca hafif bir ışık yaydığını ve öldüklerinde bu ışığın tamamen kaybolduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bu keşfin gelecekte hastalıkları ve canlıların hayati durumunu takip etmek için yeni ve etkili yöntemler geliştirilmesine öncülük edebileceğini belirtiyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/sc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canlı organizmalar, metabolizmaları sayesinde hayatlarını sürdürür. Bu metabolik süreçler sırasında reaktif oksijen türleri (ROS) denilen moleküller oluşur.

Canlı organizmalar, metabolizmaları sayesinde hayatlarını sürdürür. Bu metabolik süreçler sırasında reaktif oksijen türleri (ROS) denilen moleküller oluşur.

Fazla ROS üretimi, oksidatif stres olarak bilinen bir duruma yol açabilir ve vücuttaki bazı kimyasal tepkimeler sonucunda canlılardan düşük yoğunluklu ışık yayılır. Bu olaya “ultra zayıf foton emisyonu” (UPE) veya biyofoton emisyonu denir. UPE, insan gözüyle görülmese de 200–1.000 nanometre aralığında ışık yayar ve bakterilerden bitkilere, hayvanlardan insanlara kadar birçok canlıda gözlemlenebilir.

Calgary Üniversitesi araştırmacıları, canlı ve ölü farelerin ışık yayımını karşılaştırdı.

Calgary Üniversitesi araştırmacıları, canlı ve ölü farelerin ışık yayımını karşılaştırdı.

Canlı fareler belirgin bir ışık yayarken, ölü farelerde bu ışık neredeyse tamamen kayboldu. İlginç olan ise her iki grubun vücut sıcaklığının da 37°C olmasıydı. Yani yayılan ışığın kaynağı ısı değil, başka bir şeydi. Araştırmacılar, bu farkın UPE’nin canlılık göstergesi olabileceğini belirtiyor. Kısacası yayılan ışık gerçekten de parklaklığını yaşamdan alıyor.

Araştırmada bitkiler de incelendi. Sıcaklık değişimleri, yaralanmalar ve kimyasal uygulamalar bitkilerde UPE’yi artırdı.

Araştırmada bitkiler de incelendi. Sıcaklık değişimleri, yaralanmalar ve kimyasal uygulamalar bitkilerde UPE’yi artırdı.

Özellikle lokal anestezik benzokain uygulandığında ışık yayımı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu bulgu, UPE’nin bitkilerde stres tepkilerini takip etmek için de kullanılabileceğini gösteriyor. 

Bilim insanları, UPE görüntülemenin hayvanlarda canlılık ve bitkilerde stres tepkilerini izlemek için invaziv olmayan, etik ve güvenli bir yöntem olabileceğini söylüyor. Bu teknoloji, gelecekte hem tıbbi tanıda hem de bitki araştırmalarında yeni ufuklar açabilir. Bu keşif, yaşamın düşündüğümüzden çok daha hassas ve görünmez bir dengeye bağlı olduğunu hatırlatıyor. Belki de yaşam dediğimiz şey, bedenlerimizin içinde sessizce parlayan bu sönük ışıktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın