Yoksa 'Aura' mı? Tüm Canlıların Ölünce Sönen Garip Bir Işık Saçtığı Kanıtlandı

Özellikle lokal anestezik benzokain uygulandığında ışık yayımı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu bulgu, UPE’nin bitkilerde stres tepkilerini takip etmek için de kullanılabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, UPE görüntülemenin hayvanlarda canlılık ve bitkilerde stres tepkilerini izlemek için invaziv olmayan, etik ve güvenli bir yöntem olabileceğini söylüyor. Bu teknoloji, gelecekte hem tıbbi tanıda hem de bitki araştırmalarında yeni ufuklar açabilir. Bu keşif, yaşamın düşündüğümüzden çok daha hassas ve görünmez bir dengeye bağlı olduğunu hatırlatıyor. Belki de yaşam dediğimiz şey, bedenlerimizin içinde sessizce parlayan bu sönük ışıktır.