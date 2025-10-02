Gece Yatmaz, Gündüz Kalkmaz: Uyku Problemleriniz DEHB (ADHD) Belirtisi Olabilir

Yetişkinlerde DEHB, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösterir ve bu da uyku alışkanlıklarını da etkileyebilir.

Zihnin sürekli aktif olması, gece uyanık kalmayı ve sabahları yorgun uyanmayı kolaylaştırır. Bu nedenle uyku sorunlarını yalnızca alışkanlıklarla açıklamak yerine, DEHB gibi altında yatan faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Peki bu durumda nelere dikkat etmeniz lazım?