Gece Yatmaz, Gündüz Kalkmaz: Uyku Problemleriniz DEHB (ADHD) Belirtisi Olabilir
Gece geç saatlerde telefonda vakit geçirmek, yatakta huzursuzca dönüp durmak ya da sabahları gözlerinizi açmakta zorlanmak… Bunlar sadece uykusuzluk ya da fazla kahve içmeye bağlı olmayabilir. Uzmanlar bunun altında nörogelişimsel bir bozukluk olabileceğini söylüyor.
İşte dikkat etmeniz gereken şeyler 👇
Yetişkinlerde DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı arttıkça, uzmanlar bu durumun uyku davranışlarını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.
1. DEHB'li kişilerde melatonin salgısı genellikle geç gerçekleşir, bu da normal saatlerde uyumayı zorlaştırır.
2. Fiziksel olarak yorgun hissederken zihnin sürekli aktif olması, uykuya geçişi zorlaştırır.
3. Sabahları zor uyanmak, tembel olduğunuz için değil, biyolojik ritim veya düşük dopamin seviyelerinden kaynaklanıyor.
4. DEHB'li kişiler, zihinlerini sakinleştirmek için ekranlara yönelir.
5. “Biraz daha oynayayım, biraz daha izleyeyim” diyerek uyumayı ertelemek…
6. Gece sık sık uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz?
7. Hafta sonları uyku süresini telafi etmeye çalışmak, biyolojik ve sosyal saat arasında uyumsuzluğa yol açar.
İyi bir uyku düzenine rağmen sürekli uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya uyanınca dinç hissetmemekte zorlanıyorsanız bir uzmana görünme vaktiniz gelmiş demektir.
