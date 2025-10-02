onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gece Yatmaz, Gündüz Kalkmaz: Uyku Problemleriniz DEHB (ADHD) Belirtisi Olabilir

Gece Yatmaz, Gündüz Kalkmaz: Uyku Problemleriniz DEHB (ADHD) Belirtisi Olabilir

Uyku
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 11:36

Gece geç saatlerde telefonda vakit geçirmek, yatakta huzursuzca dönüp durmak ya da sabahları gözlerinizi açmakta zorlanmak… Bunlar sadece uykusuzluk ya da fazla kahve içmeye bağlı olmayabilir. Uzmanlar bunun altında nörogelişimsel bir bozukluk olabileceğini söylüyor.

İşte dikkat etmeniz gereken şeyler 👇

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/sleep-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yetişkinlerde DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı arttıkça, uzmanlar bu durumun uyku davranışlarını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.

Yetişkinlerde DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı arttıkça, uzmanlar bu durumun uyku davranışlarını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.

Yetişkinlerde DEHB, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösterir ve bu da uyku alışkanlıklarını da etkileyebilir. 

Zihnin sürekli aktif olması, gece uyanık kalmayı ve sabahları yorgun uyanmayı kolaylaştırır. Bu nedenle uyku sorunlarını yalnızca alışkanlıklarla açıklamak yerine, DEHB gibi altında yatan faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Peki bu durumda nelere dikkat etmeniz lazım?

1. DEHB'li kişilerde melatonin salgısı genellikle geç gerçekleşir, bu da normal saatlerde uyumayı zorlaştırır.

1. DEHB'li kişilerde melatonin salgısı genellikle geç gerçekleşir, bu da normal saatlerde uyumayı zorlaştırır.

Bu durum, gece daha enerjik olmayı ve gündüz rutinlerine uyum sağlamada güçlük çekmeyi beraberinde getirebilir. Sabahları doğal ışığa maruz kalmak ve akşamları mavi ışığı azaltmak, vücudun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olabilir.

2. Fiziksel olarak yorgun hissederken zihnin sürekli aktif olması, uykuya geçişi zorlaştırır.

2. Fiziksel olarak yorgun hissederken zihnin sürekli aktif olması, uykuya geçişi zorlaştırır.
www.boredpanda.com

DEHB’de dikkat toplama güçlüğü ile gün içinde ertelenen düşüncelerin gece birikmesine neden olur. Yatmadan önce düşüncelerinizi bir yere yazmak veya kısa bir meditasyon yapmak, zihni sakinleştirerek uyumayı kolaylaştırabilir.

3. Sabahları zor uyanmak, tembel olduğunuz için değil, biyolojik ritim veya düşük dopamin seviyelerinden kaynaklanıyor.

3. Sabahları zor uyanmak, tembel olduğunuz için değil, biyolojik ritim veya düşük dopamin seviyelerinden kaynaklanıyor.

Düzenli uyku saatleri, ışıklı veya kademeli alarmlar uyanmayı kolaylaştırabilir.

4. DEHB'li kişiler, zihinlerini sakinleştirmek için ekranlara yönelir.

4. DEHB'li kişiler, zihinlerini sakinleştirmek için ekranlara yönelir.

Ancak ekranlar melatonin salgısını azaltır ve uyku kalitesini düşürebilir. Bunun yerine kitap, hafif müzik veya rehberli meditasyon gibi düşük uyarıcı aktiviteler tercih edilebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. “Biraz daha oynayayım, biraz daha izleyeyim” diyerek uyumayı ertelemek…

5. “Biraz daha oynayayım, biraz daha izleyeyim” diyerek uyumayı ertelemek…

Uykuyu sürekli ertelemek, DEHB’li bireylerde sık görülen bir davranıştır. Görsel hatırlatıcılar, ödüllendirici rutinler ve yatağa daha erken girmek, yatma sürecini kolaylaştırabilir.

6. Gece sık sık uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz?

6. Gece sık sık uyanıyor ve tekrar uyuyamıyor musunuz?

Çevresel uyaranlar ve zihinsel aktivite bunda rol oynayabilir. Çözüm ise basit: Saat veya ekranı kontrol etmemek ve düşük ışıkta sakin aktiviteler yapmak.

7. Hafta sonları uyku süresini telafi etmeye çalışmak, biyolojik ve sosyal saat arasında uyumsuzluğa yol açar.

Tutarlı uyanma saatleri ve sabah ışığı, uyku düzenini korumaya yardımcı olur. Böylece gün içinde arkadaşlarınız sohbete dalarken siz de uykuya dalmamak için savaşmak zorunda kalmazsınız...

İyi bir uyku düzenine rağmen sürekli uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya uyanınca dinç hissetmemekte zorlanıyorsanız bir uzmana görünme vaktiniz gelmiş demektir.

İyi bir uyku düzenine rağmen sürekli uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya uyanınca dinç hissetmemekte zorlanıyorsanız bir uzmana görünme vaktiniz gelmiş demektir.

Çünkü bu sorunlar odaklanma, organize olma, zaman yönetimi veya duygusal düzenleme güçlükleriyle birlikte ortaya çıkabilir. Bu durumda DEHB için bir uzman değerlendirmesine başvurmanızda fayda olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın