Başını Alıp Gidemeyenler İçin Basit Kaçış Yöntemi: Bir Günlüğüne Görünmez Olmak
Hayatın temposu ve sürekli ardı ardına gelen kötü haberler ruh sağlığınızı yoruyor mu? O zaman yalnız değilsiniz. Özellikle günlük hayatın baskıları, hayatımızdaki kaygıları giderek arttırıyor. Peki kendinize bir gün 'görünmez' olma izni vermek ister misiniz?
Telefonlar, sosyal medya ve günlük sorumluluklardan uzak geçirdiğiniz, sadece kendinize odaklandığınız bir gün: 'Görünmez gün'
İster Netflix keyfi, ister parkta uzun bir yürüyüş, ister sevdiğiniz bir kitabı okumak…
Kaygı, tükenmişlik ya da sürekli gelen taleplerle başa çıkmak zorunda olanlar için 'görünmez gün' tam bir kurtarıcı.
Takviminize görünmez bir gün ekleyin ve bunu etrafınızdakilere de haber etmeyi unutmayın.
