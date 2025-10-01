onedio
Başını Alıp Gidemeyenler İçin Basit Kaçış Yöntemi: Bir Günlüğüne Görünmez Olmak

psikoloji
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 14:12

Hayatın temposu ve sürekli ardı ardına gelen kötü haberler ruh sağlığınızı yoruyor mu? O zaman yalnız değilsiniz. Özellikle günlük hayatın baskıları, hayatımızdaki kaygıları giderek arttırıyor. Peki kendinize bir gün 'görünmez' olma izni vermek ister misiniz? 

Telefonlar, sosyal medya ve günlük sorumluluklardan uzak geçirdiğiniz, sadece kendinize odaklandığınız bir gün: 'Görünmez gün'

Amaç, bilinçli bir şekilde dinlenmek ve enerjinizi toplamak. 

Uzmanlara göre 'görünmez gün' yeni bir kavram gibi görünse de, bu fikir aslında uzun zamandır var. Çünkü kendinize zaman ayırmak her zaman çok değerli.

İster Netflix keyfi, ister parkta uzun bir yürüyüş, ister sevdiğiniz bir kitabı okumak…

Yani tükenmeden önce kendinize izin veriyorsunuz. Tüm plan tamamen size ait. 

Ayrıca 'görünmez günler' sadece ruhu değil, bedeni de dinlendiriyor. Çünkü dinlenmek, sinir sisteminizi düzenler, stresinizi azaltır ve ruh halinizi dengeler. Yani bir günlüğüne görünmez olmak, hem zihninizi hem de bedeninizi yeniliyor.

Kaygı, tükenmişlik ya da sürekli gelen taleplerle başa çıkmak zorunda olanlar için 'görünmez gün' tam bir kurtarıcı.

Uzmanlara göre sürekli dışa yönelmiş dikkatimizle kendimizi unutuyoruz. Böylece görünmez gün, kendi ihtiyaçlarımızla yeniden bağlantı kurmamıza izin veriyor.

Takviminize görünmez bir gün ekleyin ve bunu etrafınızdakilere de haber etmeyi unutmayın.

'Bana ne iyi gelir?' diye düşündükten sonra keyfinizin istediği gibi bir gün geçirin. Seçim tamamen size ait.

Eğer tam bir gün mümkün değilse, birkaç saatlik görünmez yarım günler de ruhunuzu yenilemek için harika bir seçenek. Sıklığını tamamen ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın; yılda bir değil, gerektiğinde sık sık yapabilirsiniz. Çünkü önemli olan tek şey, kendinizi dinlemek ve hak ettiğiniz molayı vermek.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
