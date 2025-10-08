Şaşırdık mı? Araştırmalara Göre Hayvanları Sevmeyen İnsanlar "Sorunlu"
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Çevrenizde kedi, köpek sevmeyenlere sunulacak yepyeni bir araştırma yapıldı! Araştırmalar, hayvanları sevmeyen insanların karanlık kişilik özelliklerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Biz zaten buna hiç şaşırmadık ancak gelin detayları beraber inceleyelim.
Sırbistan’daki bilim insanları, psikopatlık ile 'hayvanların insanlar kadar değerli olmadığı inancı' arasında bir ilişki buldu.
Uzmanlar, “karanlık kişiliklere sahip insanların hayvanları sevmediğini” belirtiyor.
Araştırmacılar, yüksek düzeyde psikopati ve sadizmin, “türcülük” ile ilişkili olduğunu ortaya koydular.
