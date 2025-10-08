onedio
Şaşırdık mı? Araştırmalara Göre Hayvanları Sevmeyen İnsanlar "Sorunlu"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 15:41

Çevrenizde kedi, köpek sevmeyenlere sunulacak yepyeni bir araştırma yapıldı! Araştırmalar, hayvanları sevmeyen insanların karanlık kişilik özelliklerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Biz zaten buna hiç şaşırmadık ancak gelin detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Sırbistan’daki bilim insanları, psikopatlık ile 'hayvanların insanlar kadar değerli olmadığı inancı' arasında bir ilişki buldu.

Psikopati belirtileri gösteren kişiler, örneğin dürtüsel davranışlar sergileme, sürekli yalan söyleme ve “yüzeysel çekicilik” gibi özellikler, hayvanları küçümseme veya onlara zarar verme eğiliminde olabilirler.

Yapılan deneyler, hayvanlardan nefret edenlerin aynı zamanda ‘sadist’ olduklarını, yani başkalarına acı, ıstırap ya da aşağılanma yaşatmaktan haz aldıklarını da ortaya koyuyor.

Uzmanlar, “karanlık kişiliklere sahip insanların hayvanları sevmediğini” belirtiyor.

Belgrad Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Hayvanlara yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinayetle bağlantılı bulunmuştur” diyor.

Bu nedenle, hayvanlara karşı her türlü şiddet, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde antisosyal eğilimlerin klinik değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilir.

Araştırmacılar, yüksek düzeyde psikopati ve sadizmin, “türcülük” ile ilişkili olduğunu ortaya koydular.

Türcülük, modern toplumda yaygın olan ve insanların diğer hayvanlara kıyasla ahlaki olarak üstün muamele görmesi gerektiğine dair bir inançtır. Bu düşünce biçimi, “insan olmayan hayvanların acı çekme yeteneğini göz ardı etmeyi” içerir ve hayvanların gıda, giyim veya laboratuvar deneyleri için sömürülmesine yol açar.

234 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, psikopati puanı yüksek olan kişilerin sosyal hiyerarşilere inanma eğiliminde olduklarını ve kendilerini insan olmayan hayvanlardan daha üstün gördüklerini ortaya koydu. Ayrıca, başkalarını anlama ve yardım etme isteği gibi empatik duyguların, türcülüğün azalmasıyla ilişkili olduğu da belirlendi.

