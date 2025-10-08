Şaşırdık mı? Araştırmalara Göre Hayvanları Sevmeyen İnsanlar "Sorunlu"

Türcülük, modern toplumda yaygın olan ve insanların diğer hayvanlara kıyasla ahlaki olarak üstün muamele görmesi gerektiğine dair bir inançtır. Bu düşünce biçimi, “insan olmayan hayvanların acı çekme yeteneğini göz ardı etmeyi” içerir ve hayvanların gıda, giyim veya laboratuvar deneyleri için sömürülmesine yol açar.

234 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, psikopati puanı yüksek olan kişilerin sosyal hiyerarşilere inanma eğiliminde olduklarını ve kendilerini insan olmayan hayvanlardan daha üstün gördüklerini ortaya koydu. Ayrıca, başkalarını anlama ve yardım etme isteği gibi empatik duyguların, türcülüğün azalmasıyla ilişkili olduğu da belirlendi.