Tek Favori Toksik İlişkimiz: Siz Kedinizi Sevmeye Çalışırken Neden Isırıyor?

Tek Favori Toksik İlişkimiz: Siz Kedinizi Sevmeye Çalışırken Neden Isırıyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 14:49

Siz de kedinizi sevmeye çalışırken saldırıya uğradınız mı? Eğer kedinizin her küçük harekette tepkisi ısırmak oluyorsa, yalnız değilsiniz. Çoğu zaman saldırganlık gibi görünen bu durum, aslında kediler için bir iletişim biçimi. 

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: https://animals.howstuffworks.com/pet...
Bizim için sevgi göstergesi olan dokunuşlar, kedilere bazen fazla gelebiliyor.

Bizim için sevgi göstergesi olan dokunuşlar, kedilere bazen fazla gelebiliyor.

Birçok kedi kısa süreli baş ve kulak okşamasından hoşlansa da, sürekli tüm vücuda yapılan uzun hareketler onları huzursuz edebiliyor. Buna petting-induced aggression yani “okşama kaynaklı agresyon” deniyor. Yani kedinizin sizi ısırması çoğu zaman “Bu kadarı yeter, eyvallah' demesinin bir yolu.

Ayrıca bazı kediler hafifçe ısırarak sevgilerini gösterir. Bu sevgi ısırıkları genelde can acıtmaz, hatta yavruluk döneminde kardeşleriyle oynarken kazandıkları bir alışkanlıktır. Ama ısırık cildi yaralıyor ya da tırmalama ile birlikte geliyorsa, bu ağrı, korku ya da huzursuzluk belirtisi olabilir.

Eğer "Kedimi sevmekten kendimi alamıyorum ama ısırmaları artık fazlasıyla canımı yakıyor" diyorsanız, çözüm sandığınızdan daha kolay olabilir.

Eğer "Kedimi sevmekten kendimi alamıyorum ama ısırmaları artık fazlasıyla canımı yakıyor" diyorsanız, çözüm sandığınızdan daha kolay olabilir.

Kedilerin beden dili çok şey anlatır. Kuyruğun ani sallanması, kulakların geriye yatması ya da birden donup kalmaları yaklaşan bir ısırığın habercisidir. Eğer kediniz bir anda geriliyorsa, ona dokunmayı bırakıp kedinize istediği alanı tanımalısınız. Bu işaretleri görmezden gelmek, kedinin kendini köşeye sıkışmış hissetmesine ve ısırmasına neden olabilir.

Kediniz sizi ısırdığında bağırmak, kızmak ya da ceza vermek sadece aranızdaki bağı zedeler.

Kediniz sizi ısırdığında bağırmak, kızmak ya da ceza vermek sadece aranızdaki bağı zedeler.

Doğru olan, elinizi yavaşça çekmek ve ona alan tanımak. Sonrasında ufak bir ödül maması ya da oyunla ilişkiyi tatlıya bağlamak çok daha etkili.

Bir de her kedinin kendine özgü kuralları olduğundan, kedinizi anlamak için önce onu daha iyi tanımanız gerekir:

  • Oyun zamanı: Özellikle genç kediler, sevgi anını bir anda oyuna çevirebilir. Yanınızda bir oyuncak bulundurmak bu enerjiyi doğru yere yönlendirir.

  • Ağrı: Belirli bir noktaya dokunduğunuzda sürekli ısırıyorsa, orada ağrı olabilir. Veterinerin kapısını çalmak en iyisi.

  • Kontrol tutkusu: Kediler ilişkilerinde kontrolün hep kendilerinde olmasını ister. Sizi ısırması, durmanızı talep etmesi demek olabilir.

Unutmayın, kedinizin huylarını çözmek, onun sınırlarını bilmek ve buna göre davranmak hem sizi ısırıklardan kurtarır hem de aranızdaki bağı daha da güçlendirir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
