Tek Favori Toksik İlişkimiz: Siz Kedinizi Sevmeye Çalışırken Neden Isırıyor?

Birçok kedi kısa süreli baş ve kulak okşamasından hoşlansa da, sürekli tüm vücuda yapılan uzun hareketler onları huzursuz edebiliyor. Buna petting-induced aggression yani “okşama kaynaklı agresyon” deniyor. Yani kedinizin sizi ısırması çoğu zaman “Bu kadarı yeter, eyvallah' demesinin bir yolu.

Ayrıca bazı kediler hafifçe ısırarak sevgilerini gösterir. Bu sevgi ısırıkları genelde can acıtmaz, hatta yavruluk döneminde kardeşleriyle oynarken kazandıkları bir alışkanlıktır. Ama ısırık cildi yaralıyor ya da tırmalama ile birlikte geliyorsa, bu ağrı, korku ya da huzursuzluk belirtisi olabilir.