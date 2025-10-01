Dünyaya Onların Gözünden Bakalım: Kediler Renkleri Görebiliyor mu?

Çünkü kediler için önemli olan hareket! Hızlı zıplayan, sürünen veya titreyen oyuncaklar, kedinizin doğal avcılık içgüdülerini tetikler. Tabi ki de oyuncak için sarı, mavi veya yeşil tonlarını da tercih edebilirsiniz. Böylece kediniz hem eğlenir hem de gözleri rahat eder.

Kısacası, kediniz renkleri çok iyi göremiyor olabilir ama karanlıkta avlanan minik bir panter olarak yeteneklerini konuşturmayı da iyi bilir.