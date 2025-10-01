Dünyaya Onların Gözünden Bakalım: Kediler Renkleri Görebiliyor mu?
Dünyayı kedinizin gözünden görmeye hazır olun! Kediler dünyanın güzel renklerini bizim gibi görmese de, gözleri düşündüğünüzden farklı ve ilginç bir şekilde çalışıyor. Peki bu minik dostlarımız dünyayı nasıl görüyor?
Buyrun detaylara 👇
Kedilerin favorisi: Lazerler, parlak tüylü oyuncaklar ve kedi topları…
Renk körlüğü, görmekle değil, renkleri ayırt edebilmekle ilgilidir.
Araştırmalar gösteriyor ki kediler mavi-mor ve sarı-yeşil tonlarını rahatlıkla görebiliyor.
Kediniz için oyuncak seçerken oyuncağın parlaklığını düşünmeyin.
