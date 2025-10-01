onedio
Dünyaya Onların Gözünden Bakalım: Kediler Renkleri Görebiliyor mu?

Ömer Faruk Kino
01.10.2025 - 09:45

Dünyayı kedinizin gözünden görmeye hazır olun! Kediler dünyanın güzel renklerini bizim gibi görmese de, gözleri düşündüğünüzden farklı ve ilginç bir şekilde çalışıyor. Peki bu minik dostlarımız dünyayı nasıl görüyor?

Buyrun detaylara 👇

Kaynak: https://www.dailypaws.com/cats-kitten...
Kedilerin favorisi: Lazerler, parlak tüylü oyuncaklar ve kedi topları…

Bunlar insan gözü için göz alıcı olabilir, ama kediniz için asıl cazibe, hareket eden şeylerde! Yani o kırmızı top, onu cezbetmekten çok, hızla kaçan bir av gibi görünüyor.

Renk körlüğü, görmekle değil, renkleri ayırt edebilmekle ilgilidir.

Bazı insanların kırmızı ile yeşili ayırt edememesi yaygın olan bir durumdur.

Kediler de aynı şekilde tüm renkleri göremez, fakat bunun nedeni gözlerindeki bir kusur değildir. İnsan ve kedilerin gözlerinde koni ve çubuk adı verilen iki tür alıcı bulunur. Koniler gündüz görme ve renk algısını sağlarken, çubuklar gece görüşü ve çevresel görmeyi sağlar. İnsanlarda üç koni bulunurken, kedilerde sadece iki koni vardır; bu da onların görebildiği renk spektrumunu sınırlar.

Araştırmalar gösteriyor ki kediler mavi-mor ve sarı-yeşil tonlarını rahatlıkla görebiliyor.

Yani sarı veya mavi bir tüy oyuncak, kırmızı lazerden çok daha fazla dikkat çeker. Kediler, tapetum lucidum adlı göz arkasındaki tabaka sayesinde karanlıkta bile hareketi algılayabilirler. Bu da onları gece avcısı yapar!

Kediniz için oyuncak seçerken oyuncağın parlaklığını düşünmeyin.

Çünkü kediler için önemli olan hareket! Hızlı zıplayan, sürünen veya titreyen oyuncaklar, kedinizin doğal avcılık içgüdülerini tetikler. Tabi ki de oyuncak için sarı, mavi veya yeşil tonlarını da tercih edebilirsiniz. Böylece kediniz hem eğlenir hem de gözleri rahat eder.

Kısacası, kediniz renkleri çok iyi göremiyor olabilir ama karanlıkta avlanan minik bir panter olarak yeteneklerini konuşturmayı da iyi bilir.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
